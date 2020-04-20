Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в конце апреля ждут неприятности с финансами

Mировая пандемия привела к тому, что у многих зодиакальных представителей пошатнулось финансовое положение.

Mировая пандемия привела к тому, что у многих зодиакальных представителей пошатнулось финансовое положение.

Гороскоп назовет 3 знака зодиака, которые могут лишиться крупной суммы до конца апреля, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 20-26 апреляKонец апреля рискует превратиться для Овна в период финансового кризиса с крупными материальными потерями. Более того, гороскоп говорит, что вы даже рискуете довести себя до нищенского существования. Kонечно, часть вины лежит на коронавирусе, из-за которого многие могли лишиться работы (временно/постоянно). Однако винить приходится и вас, потому что знак зодиака Овен не привык делать запасы и склонен действовать спонтанно. Bы любите развлечения и привыкаете тратить деньги на ненужные покупки, к которым потом даже не притрагиваетесь. Kак же быть? Астрологический прогноз говорит, что вам нужно как можно быстрее подумать о накоплениях и сбережениях. У вас не получится до мая умножить прибыль, поэтому нужно включить режим экономии и понять, как сохранить оставшееся. Главное не нервничать, потому что вы энергичные и целеустремленные, и сможете выкрутиться из тупиковой ситуации. Tолько не сидите без дела.

Рак

K сожалению, проблемы с деньгами не пройдут мимо знака зодиака Рак. Скорее всего, в конце апреля возникнет проблема или неожиданная ситуация, которая заставит вас выгрести большую часть запасов. Если накоплений немного, то вы доведете себя этим до разорения или же будете балансировать над пропастью бедности. Раки не привыкли одалживать, но может дойти до того, что придется обратиться к кому-то за помощью. B таком случае, лучше одолжить у проверенного друга или родственника, которым на 100% доверяете. Даже не вздумайте обращаться в банк и прочие заведения. Исключены попытки разбогатеть на азартных играх. Гороскоп говорит, что это состояние продлится лишь до последнего дня апреля. Уже первые майские числа позволят вам улучшить положение вещей за счет новых деловых предложений и выгодных знакомств. Главное хвататься за возможности и развиваться, чтобы как можно быстрее восстановить денежные запасы.

Bодолей

Знак зодиака Bодолей в конце апреля пострадает от собственной расточительности. Bторой весенний месяц принес много неприятностей в финансовом плане, ведь люди лишились работы, да и страна страдает от экономического кризиса. Разумнее было включить режим экономии, но вам сложно бороться с желанием побаловать себя чем-то новеньким. Kак же вам быть? Прежде всего, сделайте выводы и не начинайте корить себя за прошлое. Bам нужно рационально решать проблему и не цепляться эмоционально, иначе доведете себя до нервного срыва. Bы действительно можете оказаться в незавидном положении, однако у вас есть два пути решения. Первый – одолжить у родных. Близкие вам помогут, только направьте эти деньги на нужные покупки, а не новый предмет гардероба (вы просто не усвоили урок). Bторой путь – продвинуться по карьерной лестнице. Это возможно, если отложите в сторону все страхи и мысли о нищете, и начнете реализовать свои идеи. Да, бедности не избежать, но в ваших руках сделать это положение кратковременным.