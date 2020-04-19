Гороскоп на 20 апреля: астрологи рассказали, у кого завтра будет удачный день, а кому – не повезет

В этот понедельник астрологи советуют не злоупотреблять алкоголем и не перегружать свой желудок тяжелой пищей.

Гороскоп на понедельник, 20 апреля 2020 года, предусматривает для всех знаков Зодиака благоприятный, добрый и энергичный день.

Астролог рекомендует в этот день обратить внимание на вещи, которые мешают вам двигаться вперед. Не рекомендуется чрезмерно употреблять алкоголь, а также не перегружать свой желудок тяжелой пищей, пишет slovofraza.

Овен

Позвольте себе расслабиться. Не выполняйте никаких рабочих дел, не контролируйте никакие процессы. Подарите свое время близким, ваши дети нуждаются в вашем внимании.

Телец

Доверьтесь своим чувствам и интуиции, они подскажут вам правильный путь в будущем. Во второй половине дня ждите значительного прилива энергии.

Близнецы

Если ищете новые идеи, прислушайтесь к своему окружению. Внимательно относитесь к расходам. Вероятно, пришло время навести порядок в финансовых вопросах.

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Рак

Этот понедельник лучшее время для отдыха, планирования, переосмысления целей. Вторая половина дня принесет творческий подъем и заряд оптимизма.

Лев

Львы могут ощутить нехватку сил – не переживайте, это временно. Вам пора отдохнуть и уделить время своему здоровью.

Дева

Деву ждет замечательное время активностей, прилива сил и уверенного взгляда в будущее. Ваш день пройдет ярко и по семейному уютно.

Весы

Завтра заряда и оптимизма вам должно хватить надолго. День удачен для изучения иностранного языка. Обратите внимание на нужды ваших близких, возможно вам стоит уделить им больше внимания.

Скорпион

Избегайте быстрых решений и не переоценивайте свои силы. Вторая половина дня удачная для обучения и планирования.

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Стрелец

Открывайте новые горизонты: много думайте, изучайте что-то новое, знакомьтесь с новыми людьми. Завтрашний день – отличное время, чтобы наладить свою личную жизнь.

Козерог

У Козерогов будет оптимистичный настрой. Вы почувствуете существенный прилив сил. У вас будет множество интересных идей, которыми вы можете поделиться со своими родными.

Водолей

Берегите секреты, которые вам доверили ваши друзья. Займитесь теми делами, которые вам приносят исключительно только хорошее настроение и вдохновение.

Рыбы

Восхищаясь успехом других людей, вы и сами можете приблизиться к осуществлению своих целей. Завтра лучший день для постановки целей и желаний.