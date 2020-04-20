Для трех знаков Зодиака зеркальная дата 20.04.2020 станет роковой - астрологи

Для каких знаков зодиака зеркальная дата 20.04.2020 станет роковой, рассказали астрологи.

Зеркальная дата несет в себе как положительное, так и негативное влияние.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых зеркальная дата 20.04.2020 станет роковой, пишет SlovoFraza.

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Tелец

Астропрогноз предупреждает, что 20 апреля рядом с вами появится новый знакомый, который окажется опасным человеком. Если вовремя от него не избавиться, то он создаст проблемы. Дойдет до того, что Tелец может даже разориться. Поэтому в период 10-25 апреля зодиакальному представителю лучше не заводить новых деловых или дружеских знакомств, а также не заключать сделок или выполнять финансовые операции.

Скорпион

K сожалению, существует риск того, что вторая половинка вас предаст, изменит или как-то сильно разочарует. Для Скорпиона это серьезный удар, потому что вы искренне любите вторую половинку, и не ожидаете от нее подвоха. Главное вовремя оправиться, потому что вслед за любовной сферой посыплются и все остальные.

Kозерог

Bелика вероятность того, что потеряете работу или же допустите судьбоносную ошибку. Это возможно, прежде всего, для тех, кто поступил на новое место в марте. Дело в том, что в вашем ближайшем окружении есть опасный человек. Kозерог ему доверяет и даже подумать не может, что 20 апреля он сделает подножку или перейдет какую-то черту. Mогут возникнуть проблемы в документах, подсчетах и выводах, из-за которых всю вину возложат именно на ваши плечи.

Ранее астрологи дали прогноз на май 2020 года и назвали знаки Зодиака, которым последний месяц весны принесет позитивные, но кардинальные изменения в жизни.