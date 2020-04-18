Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака: кому повезет на Пасху

Обстоятельства воскресенья способствуют умиротворению, располагают к сентиментальности и великодушию.

Завтра благотворное воздействие окажет музыка, пребывание у моря или ванна с морской солью. Обстоятельства дня способствуют умиротворению, располагают к сентиментальности и великодушию.

Расслабленность побудит закрыть глаза на важные перемены, сопровождающие сложную ингрессию Солнца в Тельце. Завтра будет подходящий момент для тех, кто хочет простить прежнюю обиду.

Овен

Овнам завтра лучше отказаться от активных развлечений. День располагает к отдыху, расслаблению, сентиментальности. Можно отоспаться, провести время за книгой или фильмом: это поможет избавиться от навязчивых мыслей.

Телец

Этот день Тельцам лучше провести в спокойном режиме. Отсутствие нагрузок благотворно отразится на нервной системе и физическом самочувствии.

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Близнецы

Этот день искажает Близнецам перспективу. Даже если вы реалист до мозга костей, вы будете склонны преследовать нематериальные цели.

Рак

Раки завтра могут дать волю чувствам, побыть фантазерами и идеалистами, довериться своему чутью. Фоном событий легко станут романтические воспоминания, мечты о далекой стране, несбыточной любви или упущенном шансе.

Лев

Завтра Львам будет нелегко ясно и честно мыслить, проще проявить слабость и уйти в мир иллюзий. Подверженность влияниям и нехватка личного стержня помешают вам осознать важную перемену: новый тренд в профессии, кризис отношений. Возможно, вы просто не захотите видеть правду.

Дева

Девам не стоит огорчаться из-за чужой скрытности, сегодня она не мешает глубинному взаимопониманию. Завтра не лучший день для разговора, важнее хороший невербальный контакт и подходящая психологическая атмосфера.

Весы

Весам завтра лучше отложить трудоемкое начинание, утомительное развлечение или энергозатратное хобби. День подчеркнет ваши слабости и уязвимости, повысит общую эмоциональность и впечатлительность, усилит вашу зависимость от людей, обстоятельств или самочувствия.

Скорпион

Завтра Скорпионам проще жить в мире музыки, кино или компьютерных игр. Также день подходит для пассивного отдыха, погружения в творчество или интимную жизнь. Благотворен контакт с водой.

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Стрелец

Стрельцам завтра не стоит покидать свой дом или временное укрытие. В психологическом плане, лучше оставаться среди близких людей: земляков, родственников, духовных единомышленников.

Козерог

Козероги завтра будут интуитивно надеяться на судьбу, веря, что она не подведет. Удача придет по знакомому каналу, который многие Козероги предусмотрительно обеспечили себе сами.

Водолей

Водолеям завтра лучше забыть про стремление все контролировать. Исход событий почти не зависит от вашей активности, желаний и планов. Возможны нечаянные удачные приобретения, счастливые находки, но не исключены и ложные надежды.

Рыбы

Рыбы завтра могут рассчитывать на момент везения. Не подведет интуиция. Сбудется одна из давних надежд. Моральную помощь окажет друг, наставник или единомышленник. Многие Рыбы столкнутся с ситуацией загадочной помощи свыше.