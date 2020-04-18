Астрологи составили гороскоп на лето 2020: кому сказочно повезет, а кого ждут неудачи
Астрологи в гороскопе на лето 2020 для всех знаков Зодиака рассказали, кому повезет в любви, деньгах, работе и карьере.
Подробный гороскоп на летние месяцы составил Styler.
Астрологи назвали счастливчиков лета 2020
Овен: гороскоп 2020 на лето
В любовных отношениях все сложится по большей части замечательно — лето 2020 отлично подходит для перемен в статусе, не исключена помолвка или же новые яркие отношения.
Июль обещает Овну стабильное положение в финансах.
В августе возможен резкий скачок в карьере, тут упустить шанс нельзя - Вам предстоит поработать.
Рак: гороскоп на лето 2020 года
В июне Рака ждет финансовая прибыль, которая в начале лета будет потрачена на полноценный отдых.
В середине лета начальство оценит Ваш потенциал, вознаградит премией и даже поможет в реализации крупных проектов.
В августе Вас ждет масса новых и ярких знакомств. Вашу индивидуальность, романтичность нельзя не заметить, дерзайте.
Читайте такжеТрем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог
Гороскоп на лето 2020: Рыбы
В июне Рыбам удастся развиться в самых разных направлениях, укрепить финансовое положение, авторитет.
Рыб в июле ждет мечтательная, романтическая пора. Вы познакомитесь с человеком, который понравится друзьям, родственникам. Вы влюбитесь основательно и по уши, что уже говорит о счастливых, крепких отношениях. Рыбы, которые в отношениях давно, посмотрят на своего партнера по-новому.
Каким знакам Зодиака не повезет летом 2020
Телец: что ждет Тельцов летом 2020 года
Сезон будет поистине жарким, ведь предстоит пережить все "прелести" финансовых проблем. Астрологи не советуют Тельцу влезать в кредиты, авантюры и другие рискованные ситуации. Увы, можно остаться без нажитого непосильным трудом к концу лета. Летом можно оказаться в нелегкой психологической ситуации.
Козерог: что звезды сулят Козерогам летом 2020
Козерогам летом предстоит немало поволноваться за свое материальное положение. Семейные Козероги могут столкнуться с непониманием близкого человека.
Конец лета — не завершение страстной эпопеи, а ее продолжение. Пусть некоторым придется работать с утра до вечера, но ночи будут незабываемыми. Только не делайте поспешных выводов, даже если избранник не оказался идеалом.