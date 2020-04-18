Гороскоп на субботу, 18 апреля: что ждет Тельцов, Весы, Козерогов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на субботу, 18 апреля 2020 года, предусматривает значительный поток дел дома и на работе, не тратьте свое время зря.
Это день мудрости, получения новых знаний и полезное время для занятия самообразованием, пишет slovofraza.
Овен
18 апреля будьте немного экономнее. Не стоит тратить деньги на любые вещи. Астрологи рекомендуют сейчас отложить деньги и детально расписать свой бюджет на весь месяц.
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Следите за всеми идеями, которые вам приходят в голову, старайтесь распознавать знаки и правильно их трактовать. Если приложите усилия – измените свое будущее в лучшую сторону.
Близнецы
Близнецам Сегодня лучше не рисковать и не встревать ни в какие конфликты. Вечером у вас будет хорошее настроение: на душе покой, вокруг тишина и много сил меняться. Начинайте с маленьких шагов.
Рак
Оплатите сегодня все счета, которые еще над вами “висят”. Оплатите квартиру, коммунальные услуги и заказ. После работы – время действовать. И вы точно знаете что именно вам надо обязательно наверстать.
Лев
18 апреля найдите силы, чтобы заняться собой и детьми. Если плохо себя чувствуете, попробуйте немножко отдохнуть и улучшить настроение разговорами с родными или смешной серией сериала.
Дева
В субботу Девы имеют все шансы окунуться с головой в рабочие дела. Задания будут приносить вам настолько большое удовольствие, что вы и не заметите, как быстро пройдет время.
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Будьте готовы к критике руководства. Это не самое приятное, что может быть, но лучше выполнить то, что вас просят, нежели погружаться в длительную перепалку.
Скорпион
Утром выполните важные дела с партнерами, после этого можете приступать к личным обязательствам. Звезды не советуют сегодня выяснять отношения.
Стрелец
Не начинайте день с грандиозных планов. Вероятно, вам придется все скорректировать, ведь в обед возникнут срочные дела. Будьте внимательными со своим здоровьем.
Козерог
В субботу Козероги имеют прекрасную возможность заняться творчеством. Удовольствие от процесса вам гарантировано, и полезный результат.
Водолей
18 апреля придется потратить силы на решение не слишком приятных дел. Ваше мнение имеет вес, извлеките из этого пользу и не стесняйтесь выразить свое собственное видение ситуации всему руководству.
Рыбы
Не переносите домашние задания из одного дня в другой. Сами по себе они не исчезнут, их нужно решить. По возможности, не заостряйте отношения со своей второй половинкой.