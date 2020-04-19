Астролог составила гороскоп на неделю 20-26 апреля

Развивается тенденция к устойчивости и постоянству, люди не настроены что-либо кардинально менять в своей жизни.

23 апреля – Новолуние в Тельце в 05:26 по киевскому времени. Знак Тельца обладает щедрой, благостной энергетикой, управляет ценностями, символически связан с вопросами здоровья, красоты, комфорта, богатства, имущества. В предстоящий месяц обострятся материальные потребности, люди станут более чувствительными к красоте, активизируются собственнические инстинкты, жажда приобретений и обладания.

Развивается тенденция к устойчивости и постоянству, люди не настроены что-либо кардинально менять в своей жизни. Это хорошее время для продолжения или завершения начатых дел, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Ощущается прилив сил и энергии, которые способствуют повышению физической активности. Занятия, связанные с планомерностью и последовательностью действий, требующие усидчивости и старательности, лучше перенести на более подходящий период, т.к. на этой неделе они вызывают только раздражение. Если деятельность уже набрала обороты, то вносить необходимые коррективы будет непросто. На работе вполне вероятен аврал, что провоцирует головные боли, даже у тех, кто обычно ими не страдает.

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которые сказочно разбогатеют в маеЭта неделя не подходит для отдыха – энергию необходимо расходовать, иначе она трансформируется в конфликты с окружающими людьми. Многих одолевают проблемы, которые прежде считались незначительными. Расстройство планов, обременительные обязанности, напоминание о долгах, создают напряженную атмосферу. Но вы можете повлиять на обстоятельства или контролировать их, для этого нужна организация и планирование каждого дня, и тогда упорная работа даст устойчивый результат. Главное – неуклонно двигаться вперед.

Близнецы

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, усиливается умственная подвижность, однако не следует доводить до стрессовых ситуаций. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться повышенной активностью. Вы сможете завоевать расположение давно желанного партнера, проявив инициативу, как в личных, так и в деловых взаимоотношениях. Финансовые дела, благодаря обостренности чутья, будут доведены до успешного завершения. Возрастает поддержка сотрудников, партнеров, начальства, вы сможете активно воздействовать на их мнение.

Рак

Возможны внезапные, необычные, волнующие или неожиданные события. Становится более значимой сторона жизни, связанная с новыми технологиями, электроникой, компьютерами. Особую остроту приобретает вопрос гармонизации личных и коллективных интересов. Следует обратить внимание на технические вопросы и средства массовой информации. В этот период у вас может возникнуть желание сделать покупки, которые, на самом деле, вам не нужны. Препятствия связаны с теми людьми, которые не дает вам возможности выбора.

Лев

Ваше стремление к свободе в действиях, желание прогресса и перемен, пока что, реализовать практически невозможно. В результате чего возникает раздражение и конфликты. На этой неделе лучше не принимать важных решений, так как можно легко допустить ошибку. Оригинальные мысли, свежие и совершенно новые решения, прозрения, неординарный подход к делам, помогут всем выходить из сложных ситуаций. Хороший период для проведения различных мероприятий, обмена мнениями, в том числе онлайн.

Дева

Активизируется общение, личные и деловые отношения, от недостатка внимания вы не страдаете. Вам свойственно высказывать личное мнение, которое, далеко не все считают правильным и разумным. В это время вы быстро принимаете решения и сразу включаетесь в коллективные дела. Скорость восприятия и переработки информации возрастает, что очень благоприятствует деятельности, связанной с расчетами, бумагами, документами. Но работе нередко мешают импульсивность, метания из крайности в крайность, разговоры.

Весы

Читайте такжеАстрологи назвали 4 знака Зодиака, которые в конце апреля смогут начать жизнь с чистого листаХороший период для дружеского общения, для любви, семейной жизни. Ваше воодушевление легко передается сотрудникам и компаньонам, даже начальству. За счет личной привлекательности и физического обаяния, вы сможете получить продвижение, реализовать некоторые свои планы, получить поддержку начальника, влиятельных лиц, особенно среди представителей противоположного пола. Благоприятное время для переговоров, проведения официальных встреч, в том числе онлайн. Можете рассчитывать на успешное решение юридических дел.

Скорпион

Меняется взгляд на социальные процессы, можете оказаться втянуты в коллективные события. Чувствуете, что будто бы все происходящее, испытывает вас на прочность. Возможен болезненный опыт, стрессовые ситуации, и изменение психологического состояния. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Возможны потери, финансовые неудачи, препятствия в карьере. Повышенная конфликтность в семье и в отношениях с любимым человеком.

Стрелец

Появляется множество поводов для бесед, деловых переговоров, обмена новостями и сообщениями. Благоприятно будет идти работа с информацией, повысится способность к обучению и любым интеллектуальным занятиям. Однообразие в общении, в работе, пребывание на одном месте быстро утомляют, нужна частая смена деятельности и обстановки. Может возникать искушение бежать во все стороны одновременно, браться за несколько дел сразу, параллельно использовать несколько источников информации. Такая стратегия может привести к успеху, если избегать ненужной суеты.

Козерог

Для умственного труда данный период является крайне неблагоприятным. Особенно это касается бухгалтерских отчетов. Не хватает оригинальности мышления, способность восприятия, усвоения получаемых знаний и память, могут быть снижены. Сложно найти взаимопонимание и устанавливать контакты с близкими людьми. Сузьте свой круг общения до минимума, откажитесь от переговоров, от подписания важных бумаг, от работы с документами. Не торопитесь принимать серьезные решения, высказывать свои идеи или мнение.

Водолей

Активность в поиске контактов с противоположным полом, приносит желаемый результат. Потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание, заставляет вас вмешивается в любые рискованные ситуации, принимать поспешные решения. При ведении дел следует обратить внимание на склонность к необдуманным поступкам, неоправданным финансовым амбициям. Дух соперничества одолевает вас как по отношению к начальству, так и по отношению к коллегам. Стремление к превосходству, повышенное честолюбие, может многое испортить.

Рыбы

Вы ощущаете усталость, уменьшение своей внешней привлекательности, что сказывается на вашем настроении. Возможны производственные недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Отложите заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки. Непостоянство настроения приносит вред личным и деловым отношениям, а также разлад в семье. Возникают разногласия с окружающими, поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение.