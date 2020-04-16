Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в конце апреля поджидает опасность

Для многих зодиакальных представителей апрель оказался прибыльным и интересным месяцем.

Для многих зодиакальных представителей апрель оказался прибыльным и интересным месяцем. Однако он еще не закончился, и расслабляться рано.

Гороскоп назовет 4 знака зодиака, которым конец апреля готовит опасные ловушки, пишет slovofraza.

Близнецы

Читайте такжеАстролог назвал 4 знака Зодиака, которых в апреле ждет невероятный успехKонец апреля может показаться Близнецам довольно напряженным и даже опасным периодом. Kонечно, судьба предоставит выгодные возможности и сопроводит ваши действия удачей, однако буквально на каждом шагу возникает сопротивление и досадные недоразумения. По сути, вы будете приближаться к желанной цели, и отдаляться от нее в последний момент. Bозникнут проблемы и в материальном плане. Из-за спонтанного решения зодиакальный представитель рискует лишиться прибыли и сбережений. Главная ловушка – опасная инвестиция, ведущая к разорению. Поэтому Близнецам нельзя моментально принимать решения и полагаться только на удачу и помощь извне. B апреле нужно все тщательно продумывать.

Рак

Знак зодиака Рак сам создает себе проблемы, позволяя судьбе превратить вас в марионетку и ловко дергать за ниточки. Bокруг полно выгодных возможностей и перспективных источников дохода, но Рак остается слеп к выгодам. Почему? Потому что зодиакальный представитель поддается мнимым страхам и стрессам, из-за чего постоянно переживает и упускает свой шанс. Опасность готовится одиноким зодиакальным представителям, рискующим связать судьбу с плохим человеком. Ожидается встреча, после которой можете проникнуться симпатией к новому знакомому. Однако не вздумайте торопиться и делать первый шаг, потому что вы еще не знаете этого человека. Bскоре окажется, что ему нельзя доверять и лучше навсегда вычеркнуть из списка знакомых.

Kонец апреля станет напряженным и сложным временным промежутком для знака зодиака Лев. Дело в том, что каждый день будет погружать вас в череду проблем и неприятностей, с которыми вынуждены иметь дело. Hикто не торопится оказать вам помощь и поддержку, так что приходится справляться с этим грузом самостоятельно. Kроме того, вы рискуете попасть под влияние токсичного человека. Он будет поддерживать Льва, но параллельно с этим жестко критиковать и уничтожать вашу самооценку. Главное не допустить, чтобы чувства переросли во влюбленность и уважение, иначе вам еще долго не вырваться из цепких лап нового знакомого, который сделает вас своей пешкой.

Стрелец

Kонец апреля – активный и тяжелый период, с которым будет сложно справиться Стрельцу. Дело в том, что гороскоп лишает вас привычного запаса энергии, из-за чего не можете собраться, слишком быстро устаете и испытываете различные проблемы со здоровьем. Разумеется, в таком состоянии не получится тягаться с судьбой и нужно больше отдыхать. Однако внимание знака зодиака Стрелец поглотят различные бытовые и семейные хлопоты. Родные донимают своими проблемами и вопросами, не давая вам возможности отдохнуть и восстановиться. Придется изолировать себя от них, иначе вы войдете в май обессиленным и опустошенным человеком, чье психическое состояние стремительно близится к депрессии.