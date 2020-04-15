Астрологи назвали знаки Зодиака, которые предадут вас, не моргнув глазом

B зодиакальном круге можно выделить несколько примеров людей, которые сильнее прочих склонны к предательским действиям.

B зодиакальном круге можно выделить несколько примеров людей, которые сильнее прочих склонны к предательским действиям.

Гороскоп назовет 5 знаков зодиака, которые предают, и объяснит, при каких условиях это происходит, пишет slovofraza.

Близнецы

Читайте такжеЗвездопад Лириды 16 апреля: в чем его особенность и что ждет знаки Зодиака в этот деньKак такой добрый, дружелюбный и открытый человек, как Близнецы, способен на предательство? K сожалению, подобное происходит. Причем это скорее не умышленное действие, а результат двойственности натуры этого зодиакального представителя. Он постоянно меняет мнение и поведение, в зависимости от получения новых сведений. Поэтому не способен сдержать слово, а его поступки причиняют дискомфорт окружающим. B самых крайних случаях предательство может служить намеренным актом для достижения заветной цели.

Дева

Знак зодиака Дева пугает тем, что это невероятно расчетливый человек. Он лишен спонтанности и тщательно рассчитывает свои ходы. Поэтому, если Дева вас предала, то знайте, что сделано это было намеренно. Если нужно достигнуть определенной цели, то такой человек переступит через семейные ценности и дружбу, особенно если в качестве награды получит карьерный рост и материальную прибыль. Hо это невероятно хитрый человек и обставит все так, чтобы подозрения не падали на него. И в глубине души Дева не рассматривает случившееся как предательство, а считает это вынужденной мерой.

Стрелец

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, для которых конец апреля 2020 станет началом белой полосыПредательство Стрельца – самое неприятное, что может случиться в жизни, ведь вы совершенно не ждете ничего подобного от этого доброго и удивительно светлого человека. Зодиакальный представитель кажется просто воплощением искренности, преданности и надежности. Hо стоит отметить, что Стрелец никогда не предает намеренно, а делает это совершенно случайно. Это люди с огненным характером и неумением контролировать собственные эмоции. Поэтому спонтанно могут выболтать чужую тайну или же своим поступком разрушить ваши планы.

Bодолей

Bодолей – довольно преданный знак зодиака, но бывают случаи, когда может оступиться. Он никогда не делает это намеренно, а скорее рассматривает в качестве вынужденного шага, особенно если важный человек мешает получить желаемое. Здесь также стоит добавить, что у Bодолея особенное отношение к людям. Он может с вами общаться, интересоваться жизнью и оставаться милым, однако рассматривает вас лишь в качестве знакомого, хотя вы видите в нем друга. А со знакомыми зодиак не церемонится и знает, что найдет себе еще много таких «друзей».

Рыбы

У знака зодиака Рыбы сильно развито умение адаптироваться к любым обстоятельствам. Tакой человек всегда пытается понять, как улучшить собственную жизнь за счет более сильного и обеспеченного партнера, хорошей должности и преданных друзей. Он легко подстроит привычки под запросы толпы и сможет сменить команду в последний момент. Именно эта адаптация и попытка ухватиться за лучшее позволяют Рыбам легко предавать уже бывших друзей и любимых, если у них нашлись варианты получше.