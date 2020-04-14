Гороскоп на 15 апреля: что ждет Львов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака

В этот день рекомендуется большую часть времени уделять не коллективной работе, а личным делам.

Гороскоп на среду, 15 апреля 2020 года, некоторым знакам зодиака предусматривает решение непростых задач. Однако вторая половина дня будет приятная и интересная.

В этот день рекомендуется большую часть времени уделять не коллективной работе, а личным делам. Составьте себе четкий план и выполняйте все по правилам, пишет slovofraza.

Овен

День будет немного напряженным: все ваши планы придется изменить и направить все силы на преодоление трудностей. Для тех, кто возьмет ситуацию под контроль все завершится благополучно.

Подходящее время, чтобы наладить свою личную жизнь. Это день рефлексии, долгих размышлений и планирования, но не активных действий и принятия решений.

Близнецы

Лучший способ сохранить внутреннюю энергию – регулярно заниматься спортом. Совмещать работу и семью будет очень легко.

Рак

Чтобы сутки вам подарили немного больше времени – надо правильно его распределить и расставить для себя приоритеты. Таким образом вы и успеете больше, и добавите себе ко дню несколько дополнительных часов.

Лев

Завтра у Львов приступы лени будут чередоваться с желанием свернуть горы. Не рекомендуется что-то делать в состоянии апатии – действенных результатов не будет.

Дева

Завтра Девам захочется тепла и уюта, проводить вечер с семьей за любимым сериалом и с чашечкой ароматного чая. На этой волне у вас улучшатся отношения с вашей половинкой и детьми.

Весы

День начнется с бюрократии вам придется отстаивать свои интересы и права. Уже к концу дня вы с облегчением сможете выдохнуть.

Завтра у Скорпионов есть риск подхватить простуду. Витамины и полноценное питание помогут поддержать иммунитет.

Стрелец

Завтра Стрельцам нужно подвести итоги, расставить приоритеты и расписать план действий хотя бы до конца лета. Дисциплина – залог успеха.

Козерог

Завтра не стоит целый день сидеть на одном месте. Постарайтесь постоянно быть в движении и придумать для себя развлечения в период карантина.

Водолей

Делайте завтра добрые дела и дарите людям улыбку. Однако никому не навязывайте свою помощь. Вечером организуйте для своей любимой половинки романтический ужин.

Рыбы

Завтра астрологи рекомендуют заниматься личными делами. Полностью сконцентрируйтесь на задачах, за которые вы несете ответственность.