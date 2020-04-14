Постаревший Кашпировский вернулся на YouTube и начал "спасать" россиян от коронавируса (видео)

Один из роликов про коронавирус посмотрели уже более 469 тысяч человек.

Психотерапевт и "телемаг" Анатолий Кашпировский начал выпускать на YouTube ролики о коронавирусе. Так он отреагировал на просьбу своих поклонников "спасти человечество" от вируса, сообщают российские СМИ.

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"Вся моя работа направлена на то, чтобы происходили телесные тканевые изменения. Косвенно мы подводим организм к высшей силе, он становится устойчивым", - заявил Кашпировский.

Один из роликов про коронавирус посмотрели уже более 469 тысяч человек.

Кроме этого, Кашпировский ведет «оздоровительные сеансы». В комментариях многие отмечают, что с помощью психотерапевта избавились от бронхиальной астмы, болей в шее. Некоторые пишут, что стали лучше видеть.

Однако нашлись и те, кто высмеивает видео. «Из-за карантина твоя аура очистилась настолько, что в YouTube вернулся Кашпировский», «Не было ног, но благодаря вашим сеансам выросло целых три», - пишут пользователи.

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