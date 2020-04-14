Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых в апреле ждет неожиданная прибыль

Астрологический прогноз останется благоприятным для некоторых зодиакальных представителей, которым повезет разбогатеть в конце месяца.

Несмотря на кризисные времена, астрологический прогноз останется благоприятным для некоторых зодиакальных представителей, которым повезет разбогатеть в конце месяца.

Астрологи назвали 4 знака зодиака, которым вторая половина апреля приготовила неожиданную прибыль, пишет slovofraza.

Телец

Читайте такжеГороскоп на 14 апреля: что ждет Овнов, Козерогов, Рыб и другие знаки ЗодиакаТельцу часто на голову сваливается прибыль, потому что вы считаетесь денежным знаком зодиака. Вселенная воспринимает вас в качестве магнита для богатства, способного обзавестись приличной суммой буквально по щелчку пальцев. Везет также в том, что гороскоп наделил вас стремлением экономить и откладывать. Конечно, иногда бывают «голодные» времена, но это только ваша вина, ведь Телец может упрямиться и не использует предоставленные возможности. K счастью, в апреле вы не совершите подобной ошибки и вовремя рискнете. Вам внезапно увеличат зарплату или же прибыль от последнего проекта окажется более высокой, чем вы надеялись. Вам не придется перегружать себя работой, просто вовремя подмечайте прибыльные задачи.

Близнецы

Читайте такжеАстрологи назвали самую яркую черту каждого знака ЗодиакаПервая половина апреля могла показаться Близнецам напряженной из-за всеобщей паники на фоне безработицы и роста цен на продукты. Однако вам переживать не приходится, потому что 2020 год, включая и конец апреля, считается для вас весьма прибыльным и доходным периодом в жизни. Вы не поддаетесь панике и не впадаете в уныние. Поэтому, пока остальные грустят и просматривают негативные новости, знак зодиака Близнецы изучает возможности. Ваша оперативность и деловая хватка помогут рассмотреть привлекательный проект, реализация которого принесет рост зарплаты, повышение и закрепит за вами лидерскую позицию в коллективе.

Рак

K счастью, кризис обойдет знак зодиака Рак стороной. А конец апреля и вовсе порадует, ведь последняя неделя гарантирует судьбоносную встречу, которую нельзя пропускать. Скорее всего, вы столкнетесь с человеком случайно или же познакомитесь через общих друзей. Но важно то, что эта встреча станет вашим золотым билетом в лучшую жизнь. Новый знакомый окажется весьма влиятельным человеком. Он рассмотрит в вас потенциал и предложит сотрудничество. Не отказывайтесь, даже если сомневаетесь в собственных силах и боитесь попробовать что-то новенькое. Вы обязательно справитесь с заданиями, проявите себя в выгодном свете и получите работу мечты. Разумеется, и будущая прибыль вас сильно порадует.

Kозерог

Большая часть апреля Kозерогу представляется в виде хаоса, где невозможно контролировать события. Разумеется, это выбивает почву из-под ног знака зодиака, который жить не может без стабильности. Но гороскоп призывает вас успокоиться и вернуть внутреннюю уверенность, ведь в конце месяца получите приятный денежный бонус. Речь идет об оплате за работу, которую выполнили раньше. Вы уже и не думали, что вам заплатят, однако дополнительная прибыль окажется крупной и поможет вам пережить эти сложные времена. Кроме того, возвращаются долги, а некоторые Kозероги умудрятся в это время подзаработать на новых идеях. Главное не паниковать, а направить все силы в творчество и работу.