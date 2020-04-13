цей матеріал доступний українською

Трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог

20:37, 13 апреля 2020
Астрология
328 0
Какие знаки Зодиака ждет удача на этой неделе / damas-times.com

Прогноз астролога  на грядущую неделю поможет вам не обойти стороной успехи наладить свою жизнь, привлечь больше удачи, пишет SlovoFraza.

Читайте такжеГороскоп на 13 апреля: кому астрологи прогнозируют сегодня успех, а кому – тяжелый день

Овен

В амурной сфере у людей этого знака ожидается тишь да гладь. Тем, кого постоянно донимают ссоры, удастся наконец-то расслабиться. Можно будет найти компромисс, забыть о ссорах недавнего времени. Что касается общения с коллегами и недоброжелателями, то в середине апреля Овнам удастся зарыть с ними топор войны. Это приведет к появлению новых возможностей.

Близнецы

Это очень благоприятное время для тех Близнецов, которые мечтают изменить свою жизнь, сменить обстановку, добиться больших успехов в наикратчайшие сроки. Особенно важно это в период с 15 по 19 число, когда звезды будут находиться в полной гармонии с планетами. 

Весы

Для Весов наступает период максимальной удачи в любви. Тем же, кто уже находится в браке или в отношениях, удастся вдохнуть в любовь новую жизнь. Это будет прекрасное время для романтики, совместных дел. Весы станут более популярными у противоположного пола, поэтому легкий флирт сможет поднять им настроение.

Ранее астрологи рассказали, какие внезапные изменения и прозрения ждут все знаки Зодиака в апреле.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #астролог#Гороскоп