Гороскоп на 13 апреля: кому астрологи прогнозируют сегодня успех, а кому – тяжелый день

Понедельник, согласно прогнозам астрологов, не предусматривает решения рабочих вопросов.

Гороскоп на понедельник, 13 апреля 2020 года, предсказывает спокойную домашнюю атмосферу. Некоторые знаки зодиака еще будут решать насущные вопросы, другие же будут отдыхать в свое удовольствие.

День не предполагает решения рабочих вопросов, пишет SlovoFraza.

Овен

Овнам захочется каких-то кардинальных изменений. Астрологи советуют начать перевоплощения с генеральной уборки. Очистите свое помещение от ненужных вещей. После этого можете приступать к внутреннему очищению.

Телец

Тельцы могут потратить значительную часть средств из своего кошелька. Онлайн-покупки не только обеспечат вас красивой одеждой и аксессуарами, но и подарят хорошее настроение.

Близнецы

День будет очень монотонным и серым, от этого вы можете впасть в легкую депрессию. Если вас оставляет настроение - попробуйте заняться тем, что всегда вас вдохновляло и придавало энергии.

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Рак

Раков ждет множество домашних дел. Помогать вам будут все члены семьи. Уже вечером вы будете довольны совместной работой. Если будет свободная минутка - составьте план дел на предстоящую неделю.

Лев

Львам придется принимать серьезные решения и довольно непростые. От вашего выбора зависит материальное положение, поэтому хорошо подумайте.

Дева

Дев потянет на геройство и самопожертвование. Взвесьте все за и против и решите готовы ли вы делать то, что вам скажут не по своей воле. Вашу доброту оценят, но быстро забудут.

Весы

Одинокий знак зодиака ждет бурная переписка с противоположным полом. В серьезные отношения это не перерастет, но надолго останется в памяти.

Скорпион

Период карантина может совсем выбить вас из колеи. Вы захотите целый день провести в кровати и никуда не вставать. Помочь преодолеть депрессию поможет разговор с друзьями или родителями.

Стрелец

Удачный день, чтобы завершить отношения, окончательно себя исчерпавшие. Пространство, которое вокруг вас освободится – займут ваши единомышленники.

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Козерог

День для Козерогов будет активным. Благодаря хорошему настроению все будет идти как по маслу. Вас ждет прекрасная возможность заняться дыхательными практиками, самоанализом и медитацией.

Водолей

Водолеям понедельник стоит посвятить разгрузочному дню. В последнее время вы совершенно не следили за своим рационом, поэтому сейчас ему стоит дать немного времени на отдых.

Рыбы

Рыб ждет день новых возможностей и идей. Если вы придумали что-то интересное – не держите это только в своей голове. Запишите в блокноте, чтобы визуально видеть то, что может принести хорошие плоды.