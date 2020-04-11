Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: кому завтра повезет

Не бойтесь в этот день спрашивать советы у друзей и близких.

Гороскоп на воскресенье, 12 апреля 2020 года, достаточно насыщен. Вас ждут много дел, обязанностей, новых планов и решения критических вопросов.

Не бойтесь в этот день спрашивать советы у друзей и близких. Будьте самими собой и излучайте вокруг радость, пишет slovofraza.

Овен

Сегодня от Овнов требуется точность и аккуратность в делах. Постарайтесь немного уделить время рабочим вопросам, хотя бы в первой половине дня.

Телец

Вашему организму нужна перегрузка. Пейте овощные соки, употребляйте фрукты, и ограничьте себя от жареных и жирных блюд хотя бы на один день. Впоследствии вы захотите продолжить здоровое питание.

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Близнецы

Сдержанность, деликатность и выдержка – вот 3 качества, которые вам сегодня будут необходимы прежде всего. Постарайтесь разумно сочетать дела и отдых.

Рак

Не берите на себя слишком много дел. В выходной день позвольте себе отдохнуть и порадоваться маленьким мелочам.

Лев

Сегодня осуществлению ваших дел может помешать простуда, поэтому будьте осторожны со своим здоровьем. Следите за питанием – возможны проблемы с пищеварением и печенью. Ограничьте себя от кофе и сигарет.

Дева

Замыкаться и уединяться Девам сегодня не стоит – высоки шансы впасть в депрессивное состояние, которое затянется на долгий период.

Весы

Весам астрологи рекомендуют быть смелее, проявлять больше инициативы и говорить о своих желаниях и намерениях. Немного амбициозности вам не помешает.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

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Стрелец

Стрельцам рекомендуется взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов. Вероятно удастся найти способы улучшить свое материальное положение.

Козерог

Звезды советуют Козерогам заняться улаживанием конфликтных ситуаций. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить ситуацию – могут показаться удачными.

Водолей

Сегодня Водолеям желательно отдохнуть от активной рабочей недели. Займитесь любимым хобби, уделяйте время любимой половинке и детям.

Рыбы

Постарайтесь не начинать что-то новое сегодня. Хотя дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно, все же не поддавайтесь соблазну поработать.