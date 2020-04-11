Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака сегодняшний день принесет счастье

В эту субботу наступит благоприятный день для многих начинаний.

11 марта убывающая Луна будет в знаке Девы. Это идеальный день для монотонной работы, изучения чего-то нового, а также для заключения брака.

В эту субботу наступит благоприятный день для многих начинаний. Дела, связанные с семьей и браком, пройдут успешно и принесут радость. Астрологи также обещают, что в отношениях многих представителей гороскопа наступит мир и благополучие, острые углы будут сглажены, а все неурядицы забудутся, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Дева

Девы проведут замечательный день. Он сулит много общения с родными и друзьями, а также приятные новости от дальних родственников. Многие представители знака получат возможность улучшить материальное положение, получив предложение о выгодном сотрудничестве.

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Гороскоп на сегодня: Овен

Для Овнов наступит легкий, приятный период. Они наконец-то прекратят переживать из-за событий вокруг и поймут, что ситуация не так страшна, как казалось. Вы продолжите получать поддержку от семьи - и кстати, не упускайте случай выразить ей признательность. Возможно, небольшие подарки близким станут способом отблагодарить их.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Кажется, Скорпионам наконец удастся вернуть утраченную гармонию. Вы потихоньку успокаиваетесь и результаты работы над собой не заставят себя ждать. Отношения с окружающими улучшатся, возможно даже, у вас появятся новые друзья.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда у знаков Зодиака наступит благоприятный период.