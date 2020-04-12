Астролог составила гороскоп на неделю 13-19 апреля

19 апреля – Солнце входит в знак Тельца, который управляет ценностями, удовольствиями, деньгами.

19 апреля – Солнце входит в знак Тельца, который управляет ценностями, удовольствиями, деньгами. Обостряются материальные потребности, люди становятся более чувствительны к красоте, при этом обостряются собственнические инстинкты, возникает желание приобретений и обладания. Развивается тенденция к устойчивости и постоянству.

Об этом рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность к реализации задуманных планов. Усиливается умственная подвижность, собственные трудности уже не вызывают мрачное настроение, жизнерадостнее на все реагируете. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться активностью и конструктивными действиями. Вы сможете энергично взяться за дело, вырваться вперед благодаря собственному опыту. Успех благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать.

В правильном решении жизненных задач помогает логика и отсутствие спешки. Особое внимание уделяется ценностям и ресурсам, в этот период гармонируют интеллект и воля. Успех ждёт тех, кто занимает должность, связанную с материальной ответственностью или имеет профессию, связанную с искусством. Благоприятная неделя для деловых переговоров, профессиональных начинаний, финансовых сделок и посредничества любого вида, а также для личных бесед и завязывания новых контактов.

Близнецы

Благодаря обостренности чутья, многие текущие дела будут доведены до успешного завершения. Общее повышению жизненных сил и энергии будет благоприятствовать физическому потенциалу организма и эффективным действиям. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Хороший период для заключения сделок и договоров, планирования и реализации новых проектов и конструктивной реорганизации старых, возможно, в онлайн - формат.

Рак

Перепады настроения, непостоянство чувств и нарушения здоровья характерны для этого периода. Вероятны трудности в отношениях с начальством, противостояния с подчиненными, что повредит вашему бизнесу и работе. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, излишней эмоциональности и вы избежите множества неприятностей. Но в любом случае, для деловой активности, решения важных дел, заключения сделок, договоров, начала личного производственного или творческого цикла, этот период совсем не подходит.

Лев

Ослабляется способность владеть собой в этот период, что приводит к импульсивным и резким реакциям. Склонность к переоценке своих сил и возможностей, ограничения очень сложно воспринимаются. Старайтесь не предъявлять завышенные требования к окружающим, иначе есть риск потерять их симпатию и уважение. Но в это время у вас есть все возможности для того, чтобы договориться, найти компромисс, провести конструктивные дискуссии, если вы примите важность мнения и взглядов других людей.

Дева

Стремление привлечь к себе внимание способствует повышенным требованиям к партнерам, что может принести вред личным и деловым взаимоотношениям. Появляется склонность к импульсивным действиям и ненужной растрате денежных средств. Недостаток трудолюбия может привести к убыткам, хотя и несущественным. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Лучше не давать никаких обещаний на эту неделю и отложить выполнение планов.

Весы

Неделя сопровождаются нервозностью, рассеянностью и раздражительностью. Для умственного труда и работы с документами данный период является достаточно сложным. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми. Неблагоприятные дни дают столкновения из-за идей и мнений, невнятное выражение своих интересов и взглядов. Но если вы сможете обуздать свою внезапную самонадеянность, то найдете немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством.

Скорпион

Ваше импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста, могут значительно помешать вам в делах. Стремление к конкуренции возрастает, при этом присутствует стремление навязать свою волю, утвердить свое мнение и интересы. Из-за чего можете впасть в немилость начальства, а компаньоны по бизнесу просто не поймут вас. Конфликтность помешают вам при обсуждении проектов, заключении сделок и договоров. Чтобы избежать неприятностей и финансовых потерь, необходимо проявить благоразумие и спокойствие.

Стрелец

Повышение творческой активности, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала в разработке новых идей, в правильном использовании своего таланта и полученных знаний в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству. Этот период благополучен для деловых переговоров. Вам удастся эффектно выразить идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала сотрудников.

Ваше настроение может быть серьезным и настороженным, любые легкомысленные поступки могут вызывать раздражение. Хорошее время для самоорганизации и избавления от всего ненужного, для наведения порядка и дисциплины во всем, что вас окружает – в отношениях, делах, финансах. Подходящие дни для покупок – вы приобретете только то, что вам нужно, не соблазнившись на излишества или на уговоры рекламы. Лучше избегать нахождения в толпе и участия в массовых мероприятиях.

Водолей

Происходит снижение творческой активности и работоспособности. В деловой сфере возможны убытки из-за неправильной оценки существующей ситуации и чрезмерной расточительности. Для реализации намеченных планов требуются сила воли, выносливость и упорство. Появляется бессознательная потребность в социальной активности. Это период эмоциональной возбудимости, который может закончиться головными болями, срывами, нервными перенапряжениями. Возникают препятствия, конфликтные ситуации с представителями власти и начальством.

Рыбы

Присутствует ощущение беззаботности, возможно завязывание романтических знакомств, в том числе, по переписке. Плохо ладится рутинная работа, трудно даются решения обыденных проблем, больше влечёт новое, интересное, необычное. Возможны серьёзные просчёты, отражающиеся на карьере и деловой активности. Полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем высказываться, т.к. ваша фантазия усиливается.