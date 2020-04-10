Астрологи рассказали, кого сегодня могут ждать проблемы в личной жизни

Сегодняшний день принесет искушения и яркие эмоции, однако накал страстей может принести и большие проблемы.

10 апреля убывающая Луна переходит в созвездие Скорпиона. Это время принесет испытания, в основном, в личной жизни.

Астрологи считают, что Скорпион придаст мощный сексуальный импульс знакам Зодиака. Их ждут искушения и яркие эмоции, однако накал страстей может принести и большие проблемы. В частности, очень осторожными нужно быть представителям трех знаков, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Лев

Львы амбициозны и темпераментны, а еще редко знают меру. Порой они готовы на все ради впечатлений, а это может привести к неприятностям. 10 апреля представителям этого знака лучше обдумывать свои решения особо тщательно, иначе они рискуют потерять доверие близких. При этом на работе дела идут не самым лучшим образом, так почему бы не направить энергию туда?

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Гороскоп на сегодня: Стрелец

Стрельцов иногда подводит их самоуверенность и тщеславие. Стоит быть самокритичными - ведь вам случалось допускать ошибки, не так ли? В отношениях этот период принесет небольшие размолвки, но будьте внимательными к партнеру и постарайтесь сдерживать свой сарказм. Порой шутки могут сделать больно, но не каждый может признаться в этом.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Для Рыб пятница может стать ничем не запоминающимся днем, но также есть вероятность, что именно сегодня вы узнаете неприятную новость о своей второй половине. Это может больно ранить вас, а может, даже заставит разорвать отношения. Если вам выпадет это испытание, не рубите сплеча, обдумайте все перспективы и постарайтесь понять партнера.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда у знаков Зодиака наступит благоприятный период.