Убывающая Луна в Скорпионе: в чем особенность этого астрологического периода

9 и 10 апреля Луна пробудет в Скорпионе. Это создаст диссонанс энергетики Луны и звезд, который отразится на 9 и 10 апреля, а также на паре следующих недель,

Сочетание Луны и Скорпиона - одно из самых таинственных и неоднозначных в лунном календаре. В этот раз подобная «команда» будет влиять на человечество не только в дни своей актуальности, но и после них.

9 и 10 апреля Луна пробудет в Скорпионе. В целом это довольно неплохое сочетание, однако 9 числа Луна все еще будет находиться в области перигелия, то есть останется почти на максимальном сближении с Землей. Это создаст диссонанс энергетики Луны и звезд, который отразится на 9 и 10 апреля, а также на паре следующих недель, пишет slovofraza.

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Скорпион - Знак Зодиака, который повышает тягу к обидам. Прощать друг друга с 9 числа и до конца месяца будет гораздо труднее. Желательно находить в себе силы, чтобы забывать обо всем плохом.

Полезно научиться давать человеку второй шанс даже в самой сложной ситуации. Если этого не делать, то удача может отвернуться от вас. Нужно постараться стать более открытыми и готовыми к диалогу. Некоторым важно будет приобрести гибкость и постараться найти компромиссы в спорах с близкими, второй половинкой, коллегами и друзьями.

Если негатив все же завладеет вами, воспользуйтесь советами экспертов о том, как избавиться от обиды и перестать злиться.

Остерегайтесь мести

Стоит осторожнее общаться с мстительными Знаками Зодиака, а также остерегаться проявлений мстительности у себя. Наверняка многие слышали о том, что, планируя месть, вы роете могилу как врагу, так и себе.

Читайте такжеГороскоп на четверг, 9 апреля: что ждет Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки ЗодиакаВ апреле ситуация будет еще более опасной для тех, кто собирается вставить палку в колеса кому-то из окружения. В таком случае удача может покинуть вас на очень долгий срок. Постарайтесь не переступать эту черту, чтобы не пожалеть о последствиях, которые могут разрушить ваши планы.

Обострение ревности и чувства собственничества

Сильный диссонанс между Луной и Скорпионом породит вспышку ревности. Всем, кто склонен к таким мыслям, желательно держать себя в руках примерно до 24-25 числа.

В противном случае отношения могут распасться, вступить в черную полосу. Этому могут быть подвержены как отношения, которые существуют уже долгие месяцы и годы, так и те, которые только начались. Будьте осторожнее.