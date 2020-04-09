Астрологи рассказали, кому сегодня нужно быть предельно осторожными

Астрологи советуют сегодня не затягивать с действиями, но сперва хорошо обдумать их.

Первый день убывающей Луны принесет знакам зодиака замедление всех процессов: как в работе, так и в отношениях.

Ночное светило находится в созвездии Скорпиона. Это время будет благоприятным для решительных и смелых людей, однако оно может принести опрометчивые поступки. Совет астрологов: не затягивайте с действиями, но только хорошо обдумайте их, пишет НВ.

Есть три знака, которым 9 апреля может принести неприятности, поэтому им нужно быть предельно осторожными.

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Гороскоп на сегодня: Стрелец

Проблема Стрельцов в их поспешности и упрямстве. Этот знак не всегда объективно оценивает ситуацию, а порой принимает поспешные решения. Кроме того, рожденные под этим знаком редко умеют признавать ошибки, и если не поработают над собой, их ждут неприятности.

Гороскоп на сегодня: Телец

Тельцы упорны и трудолюбивы, этого не отнять. Но 9 апреля им нужно быть очень осторожными, поскольку поставив себе цель, они не жалеют средств для ее достижения. Берегите здоровье и не переутомляйтесь, поскольку скоро в вашей жизни начнется ответственный период, и нужно будет собрать все силы.

Гороскоп на сегодня: Рак

Частая проблема Раков в их нерешительности, они порой не могут сделать выбор, из-за чего теряют возможности. Сегодня будет именно тот день, когда стоит проявить смелость и лидерские качества.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда у знаков Зодиака наступит благоприятный период.