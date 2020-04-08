Гороскоп на четверг, 9 апреля: что ждет Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака

В этот четверг вы почувствуете приятное ощущение легкости и свободы.

Гороскоп на четверг, 9 апреля 2020 года, предусматривает много дел, задач и рабочей суеты. Впрочем, уже вечером вы сможете расслабиться и отдохнуть.

В этот четверг вы почувствуете приятное ощущение легкости и свободы. Вы освободите себя от задач, которые сковывали вас очень долгое время, пишет slovofraza.

Овен

Для Овнов новый день будет удачным. У вас будет много дел и задач, впрочем внутренне вы будете чувствовать покой и тишину.

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Для творческих натур, новый день – время для интеллектуального подъема, новых идей и смелых начинаний. Не бойтесь мнения других, делайте так, как вам подсказывает сердце.

Близнецы

В личных отношениях у вас могут начаться ссоры. Как всегда помогут объятия, мудрость и терпение. Подождите и совсем скоро все наладится.

Рак

Утро начнется с творческого подъема, однако не спешите браться за все сразу. В это время ваши близкие будут требовать от вас помощи.

Лев

Завтра Львам придется решать проблемы, связанные с ошибками коллег. Главное правило для вас в этот день – не переутомляться.

Дева

Несмотря на то, что вам завтра хорошо будут удаваться дела на решение финансовых вопросов, не бойтесь посвятить этот день отдыху.

Весам завтра нельзя быть пассивным. Возьмите с этого дня все, что только в ваших силах, а их у вас накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески.

Скорпион

Будьте завтра щедрыми и не ставьте себе рамок – небольшие эксперименты пойдут на пользу. Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины.

Стрелец

День хорош для любых изменений, при этом завтра не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Козерог

В этот день хорошо заняться домашними делами – время идеально подходит как для небольших уборок, так и для перестановок в вашем доме.

Водолей

В этот день главными вашими спутниками будет смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Вас будет сопровождать уверенность и вдохновение.

Рыбы

Завтра для Рыб удачный день, чтобы заложить начало важных перемен в жизни. Время благоприятно для прощания с вредными привычками. Даже небольшие изменения начатые завтра покажут хороший результат.