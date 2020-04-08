Гороскоп на четверг, 9 апреля: что ждет Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на четверг, 9 апреля 2020 года, предусматривает много дел, задач и рабочей суеты. Впрочем, уже вечером вы сможете расслабиться и отдохнуть.
В этот четверг вы почувствуете приятное ощущение легкости и свободы. Вы освободите себя от задач, которые сковывали вас очень долгое время, пишет slovofraza.
Овен
Для Овнов новый день будет удачным. У вас будет много дел и задач, впрочем внутренне вы будете чувствовать покой и тишину.
Читайте такжеНазваны самые беспощадные знаки ЗодиакаТелец
Для творческих натур, новый день – время для интеллектуального подъема, новых идей и смелых начинаний. Не бойтесь мнения других, делайте так, как вам подсказывает сердце.
Близнецы
В личных отношениях у вас могут начаться ссоры. Как всегда помогут объятия, мудрость и терпение. Подождите и совсем скоро все наладится.
Рак
Утро начнется с творческого подъема, однако не спешите браться за все сразу. В это время ваши близкие будут требовать от вас помощи.
Лев
Завтра Львам придется решать проблемы, связанные с ошибками коллег. Главное правило для вас в этот день – не переутомляться.
Дева
Несмотря на то, что вам завтра хорошо будут удаваться дела на решение финансовых вопросов, не бойтесь посвятить этот день отдыху.
Читайте такжеПолнолуние 8 апреля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки ЗодиакаВесы
Весам завтра нельзя быть пассивным. Возьмите с этого дня все, что только в ваших силах, а их у вас накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески.
Скорпион
Будьте завтра щедрыми и не ставьте себе рамок – небольшие эксперименты пойдут на пользу. Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины.
Стрелец
День хорош для любых изменений, при этом завтра не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.
Козерог
В этот день хорошо заняться домашними делами – время идеально подходит как для небольших уборок, так и для перестановок в вашем доме.
Водолей
В этот день главными вашими спутниками будет смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Вас будет сопровождать уверенность и вдохновение.
Рыбы
Завтра для Рыб удачный день, чтобы заложить начало важных перемен в жизни. Время благоприятно для прощания с вредными привычками. Даже небольшие изменения начатые завтра покажут хороший результат.