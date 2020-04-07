Астрологи спрогнозировали, когда закончится пандемия коронавируса

По словам астрологов, пандемия коронавируса, охватившая практически весь мир, пойдет на спад в конце апреля, и уже в мае ситуация наладится.

Распространение коронавируса по всей планете рождает панику, которой нельзя поддаваться ни в коем случае. Новое заболевание не исследовано до конца, и ученые по всему миру трудятся над созданием новой вакцины. До тех пор, пока мир находится во власти пандемии, каждому стоит обезопасить себя и свою семью, соблюдать осторожность и как можно реже появляться в местах скопления людей.

Астрологи рекомендуют узнать о том, когда же завершится пандемия, пишет slovofraza.

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Говоря о пандемии, нельзя сбрасывать со счетов возросшее население планеты и способность человечества перемещаться практически в любую точку мира. Распространение болезни зависит от многих факторов, и астрологи отмечают, что обстановка довольно неблагоприятна.

Влияние небесных тел и энергетика високосного года не сулят человечеству скорого избавления от коронавируса, однако риски можно свести к минимуму. Астрологи призывают каждого внимательно относиться к состоянию своего здоровья, соблюдать меры безопасности и не забывать о повышении иммунитета.

По словам астрологов, пандемия коронавируса, охватившая практически весь мир, пойдет на спад в конце апреля, и уже в мае ситуация наладится. Тем не менее распространение заболевания продолжится в осенний период, когда границы вновь будут открыты. Однако есть и мнение, что к осени многие переболеют вирусным заболеванием в легкой форме и обзаведутся иммунитетом, а ученые и врачи смогут противостоять новой волне болезней.

Главным фактором, влияющим на людей сейчас, астрологи называют Черную Луну. Ее энергетика будет сильна как никогда, а значит, весь 2020 год нужно провести с осторожностью. Астрологи отмечают, что нельзя будет безоговорочно верить окружению, а также действовать опрометчиво.