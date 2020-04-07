Астрологи рассказали, у кого сегодня появится шанс разбогатеть

По мнению астрологов, есть три знака, которым сегодняшний день принесет шанс улучшить свое материальное положение.

Во вторник, 7 апреля, растущая Луна переходит в созвездие Весов. Это время проведения подсчетов и подведения итогов.

Астрологи советуют знакам зодиака сосредоточиться на анализе прошлых поступков и попытаться спрогнозировать ближайшее будущее. Четкий план действий поможет вам избежать ошибок. Кроме того, есть три знака, которым сегодняшний день принесет шанс улучшить свое материальное положение. Правда, для этого придется чуточку постараться, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Овен

Овнам стоит применить распирающую их энергию в мирное русло. А именно, изучить возможности для инвестирования. Ведь новости бизнеса говорят не только о рецессии на мировых рынках, тут и там упоминаются перспективные проекты, вложившись в которые вы сможете разбогатеть уже скоро.

Гороскоп на сегодня: Дева

У Дев все продумано наперед, поэтому они не любят всяческих изменений. Но судьба преподносит и приятные сюрпризы, например, 7 апреля у вас будет возможность познакомиться с интересным человеком, который к тому же окажется очень обеспеченным.

Гороскоп на сегодня: Весы

Собственный бизнес - это все, что занимает мысли Весов в последнее время. И неудивительно, ведь представители этого знака обожают просчитывать все наперед и анализировать постоянно меняющуюся ситуацию. Хорошая новость в том, что добавив к вашей рассудительности нотку решительности, вы получите возможность урвать большой куш.

Напомним, ранее астролог составила гороскоп на неделю 6-12 апреля.