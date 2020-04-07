Полнолуние 8 апреля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

В этот день подходящее время для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой.

Полнолуние, которое наступит 8-го апреля, имеет свою особенность. В этот день подходящее время для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой. Лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Негативным моментом является обостряющаяся сложность в принятии решений.

УНИАН расскажет Вам, когда произойдет полнолуние в апреле, и как оно повлияет на знаки Зодиака.

Полнолуние в апреле: когда, дата

Полнолуние наступит 08.04.2020 в 19:48. Это явление пройдет в знаке Зодиака Дева.

Особенности апрельского полнолуния

В ночь с 7 на 8 апреля украинцы смогут увидеть самое яркое суперлуние года - так называемую розовую Луну. Это будет самая большая полная Луна в году.

Читайте такжеРозовая Луна 8 апреля: в чем особенность самого большого Суперлуния годаАстрологи отмечают, что полная Луна оказывает самое существенное воздействие на все живое на Земле. В это время может увеличиться кровоточивость ран, а также напомнят о себе хронические заболевания. Возможно обострение психических заболеваний.

Также отмечается, что в период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей. Появляется избыточная импульсивность в общении, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

Травники в то же время считают, что полнолуние - это самое идеальное время для сбора лекарственных трав, так как их целебные свойства в этот момент максимальны.

В полнолуние можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки, обдумывать, но так и не прийти к окончательному суждению. Поэтому принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 8 апреля

В среду удача ждет прежде всего людей умственного труда. Можно переделать кучу дел, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко даются расчеты, работа с компьютером, с большим количеством сведений.

Среда благоприятна для заключения договоров, союзов, для общения людей. Хороша она и для создания заделов - в течение этого дня вы можете многое сделать, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

Во время суперлуния лучше отказаться от увольнения, просьб к начальству, отдыха, командировок и начала новых дел - велик риск финансовых потерь. Лучше провести день за обыденными делами и решением старых задач.

Полнолуние в апреле: что ждет знаки Зодиака 8 апреля:

Овен: гороскоп на 8 апреля 2020

Не думайте так много, иначе пропустите момент, когда надо действовать.

Телец: гороскоп на 8 апреля 2020

Вы будете в хорошем финансовом положении по сравнению с другими, однако ради денежного благополучия придется много и упорно трудиться.

Близнецы: гороскоп на 8 апреля 2020

Для вас главная задача на день заключается в понимании вашей конечной цели, чего вы хотите достичь?

Читайте также Астролог назвал три знака Зодиака, которых в апреле ждут проблемы в личной жизни Рак: гороскоп на 8 апреля 2020

Ваше заветное желание оказалось на расстоянии последнего шага, сделайте его.

Лева: гороскоп на 8 апреля 2020

Хватит говорить, пора действовать, и вторник станет подходящим днем для начала!

Дева: гороскоп на 8 апреля 2020

Причиной дискомфорта являются не заболевания, а стресс, который вы испытывали на работе.

Весы: гороскоп на 8 апреля 2020

Задумайтесь над долгосрочными проектами, которые будут приносить прибыль годами.

Скорпион: гороскоп на 8 апреля 2020

Одно из дел, на которое вы уже махнули рукой, окажется золотой жилой в современных реалиях.

Стрелец: гороскоп на 8 апреля 2020

Все будет зависеть от вас и от того, насколько сильно вы готовы работать на достижение цели.

Козерог: гороскоп на 8 апреля 2020

Вы сможете решить давнюю проблему, не бойтесь снова столкнуться с последствиями своих ошибок, чтобы потом забыть о них раз и навсегда.

Водолей: гороскоп на 8 апреля 2020

Вам звезды не рекомендуют браться за новые проекты, если уж очень хочется поработать, займитесь старыми делами.

Рыбы: гороскоп на 8 апреля 2020

Общение с друзьями принесет массу позитивных эмоций, но используйте Интернет или телефон!

Гороскоп подготовлен по материалам slovofraza.com.

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