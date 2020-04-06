Астролог назвал три знака Зодиака, которых в апреле ждут проблемы в личной жизни

Астрологи говорят, что апрель - отличное время для самопознания.

Астрологи говорят, что апрель - отличное время для самопознания. Увы, не многих представителей знаков зодиака в этом месяце ожидают романтические встречи и новые знакомства. Но даже карантин не может помешать общению, пусть даже в режиме онлайн.

Астролог Хаял Алекперов назвал три знака Зодиака, которых однако в апреле могут ждать проблемы в личной жизни, пишут "Факты".

Овен

Читайте такжеРозовая Луна 8 апреля: в чем особенность самого большого Суперлуния годаВ этом месяце категоричность представителей знака Овнов и колкие замечания в адрес любимого человека могут стать главной причиной достаточно серьезных ссор с вашей второй половинкой. Поэтому звезды настоятельно советуют стараться быть сдержаннее, поскольку помириться с партнером будет не так легко, как вы рассчитывали.

Дева

Семейным представителям знака Дев не стоит испытывать свои отношения на прочность. В период карантина может оказаться, что у вас возникли непреодолимые разногласия. Но помните, что сейчас даже самый невинный спор может закончиться серьезной ссорой. А потому не стоит забывать, что взаимопонимание с партнером намного важнее выяснения истины. Когда-нибудь карантин закончится, а испорченные отношения восстановить будет очень сложно.

Водолей

В этом месяце у представителей знака Водолея возможны серьезные споры и разногласия с партнером. Чтобы их избежать, звезды советуют быть максимально честными и откровенными друг с другом. Именно недосказанность может стать главной причиной взаимных обид. Постарайтесь уважать личное пространство друг друга и не навязывать свое мнение по любому поводу.