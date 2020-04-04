Гороскоп на воскресенье: каким знакам Зодиака завтра повезет, а кому лучше остерегаться
Воскресенье принесет много интересных активностей. Большинство знаков зодиака будут довольны собой и делами, которые они успели сделать. Завтра ваша энергия будет бить фонтаном. Направляйте ее не в тяжелый физический труд, а на благо своей семьи.
Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.
Овен
5 апреля будет простой, обычный и гармоничный день. Вы будете довольны своей рабочей неделей и тем, что успели сделать много полезного, поэтому проведете день отдыхая. Это пойдет вам только на пользу.
Телец
Тельцам рекомендуется к концу дня доработать все задачи, которые вы запланировали ранее. Затем займитесь делами, которые не требуют особых интеллектуальных усилий.
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Близнецы
День будет интересным и насыщенным, однако если будете невнимательны и растеряны – можете испытать разочарование и злость на себя. Не ругайте себя за неудачи, это всего лишь опыт.
Рак
Для Раков возможны трудности в финансовой сфере. Будьте сберегательными и не тратьте деньги на продукты, без которых можно обойтись. Будьте осторожны с лекарствами, хорошо читайте инструкцию по использованию, ведь могут возникнуть побочные эффекты.
Лев
Не самый лучший день для развлечений и отдыха. Вы будете настроены слишком критически к трате времени. В этот день Львам будет присущ анализ своих мыслей и поступков.
Дева
Посвятите завтрашнее время спокойным дружеским разговорам по скайпу или по телефону. Наведите порядок в своих делах, больше полагайтесь на логику и цифры.
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Весы
5 апреля на пути у Весов могут стать их упрямство и переоценка собственных возможностей. Не время выходить на улицу просто на прогулку, возможны плохие последствия.
Скорпион
Обратите внимание на дом и проблемы своих близких. Не оставайтесь в стороне, спросите родных не нужна ли им ваша помощь.
Стрелец
5 апреля все события для вас сложатся успешно – воспользуйтесь этим, покажите себя с лучшей стороны. Друзья будут вас всячески поддерживать.
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Козерог
В воскресенье финансовые вопросы окажутся на первом месте. В это нелегкое время попробуйте логически решить вопрос, который никак не выходит у вас из головы.
Водолей
День предоставит вам жизненные силы и закрепит вашу уверенность в себе. Воскресенье – день переоценки ценностей и восстановления внутреннего равновесия.
Рыбы
5 апреля Рыбы будут довольны собой, ведь проведут не ленивый выходной день, а активные сутки. Вы сможете многого достичь благодаря своей целеустремленности.