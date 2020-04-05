Гороскоп на воскресенье: каким знакам Зодиака сегодня повезет, а кому лучше остерегаться

Направляйте свою энергию сегодня не в тяжелый физический труд, а на благо своей семьи.

Воскресенье принесет много интересных активностей. Большинство знаков зодиака будут довольны собой и делами, которые они успели сделать. Сегодня ваша энергия будет бить фонтаном. Направляйте ее не в тяжелый физический труд, а на благо своей семьи.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.

Овен

5 апреля будет простой, обычный и гармоничный день. Вы будете довольны своей рабочей неделей и тем, что успели сделать много полезного, поэтому проведете день отдыхая. Это пойдет вам только на пользу.

Телец

Тельцам рекомендуется к концу дня доработать все задачи, которые вы запланировали ранее. Затем займитесь делами, которые не требуют особых интеллектуальных усилий.

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Близнецы

День будет интересным и насыщенным, однако если будете невнимательны и растеряны – можете испытать разочарование и злость на себя. Не ругайте себя за неудачи, это всего лишь опыт.

Рак

Для Раков возможны трудности в финансовой сфере. Будьте сберегательными и не тратьте деньги на продукты, без которых можно обойтись. Будьте осторожны с лекарствами, хорошо читайте инструкцию по использованию, ведь могут возникнуть побочные эффекты.

Лев

Не самый лучший день для развлечений и отдыха. Вы будете настроены слишком критически к трате времени. В этот день Львам будет присущ анализ своих мыслей и поступков.

Дева

Посвятите сегодняшнее время спокойным дружеским разговорам по скайпу или по телефону. Наведите порядок в своих делах, больше полагайтесь на логику и цифры.

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Весы

5 апреля на пути у Весов могут стать их упрямство и переоценка собственных возможностей. Не время выходить на улицу просто на прогулку, возможны плохие последствия.

Скорпион

Обратите внимание на дом и проблемы своих близких. Не оставайтесь в стороне, спросите родных не нужна ли им ваша помощь.

Стрелец

5 апреля все события для вас сложатся успешно – воспользуйтесь этим, покажите себя с лучшей стороны. Друзья будут вас всячески поддерживать.

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Козерог

В воскресенье финансовые вопросы окажутся на первом месте. В это нелегкое время попробуйте логически решить вопрос, который никак не выходит у вас из головы.

Водолей

День предоставит вам жизненные силы и закрепит вашу уверенность в себе. Воскресенье – день переоценки ценностей и восстановления внутреннего равновесия.

Рыбы

5 апреля Рыбы будут довольны собой, ведь проведут не ленивый выходной день, а активные сутки. Вы сможете многого достичь благодаря своей целеустремленности.