Двум знакам Зодиака сказочно повезет - прогноз астрологов на неделю

Среди счастливчиков недели — два знака Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на неделю и рассказали, что каким знакам Зодиака в этот период повезет больше других.

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По их словам, звезды будут благосклонны к Овнам и Рыбам, пишет SlovoFraza.

Овен

Неделя будет прекрасно подходить для любовных приключений. Одиноким Овнам будет везти в каждый день этой непростой недели. Главное — настроиться на игривую волну и быть позитивными. Этот период может стать для Овнов удачным и в других направлениях. Стоит опасаться лишь четверга и пятницы.

Рыбы

В любовной сфере у Рыб на этой неделе тишь да гладь. Необходимо уделить побольше времени совместным со второй половинкой развлечениям, просмотру фильмов, покупкам. В среду и четверг финансовые и рабочие дела пойдут вверх. Многие проблемы могут решиться сами собой. Выходные идеально подойдут для отдыха, потому что энергетический фон планет и звезд стабилизируется.

Ранее астролог Марина Скади составила подробный гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака.