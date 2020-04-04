цей матеріал доступний українською

Двум знакам Зодиака сказочно повезет - прогноз астрологов на неделю

11:44, 04 апреля 2020
Астрология
1025 0
Некоторые знаки Зодиака ждет прекрасный период / фото slovofraza.com

Читайте такжеАстрологи рассказали, что сегодня может принести успех трем знакам Зодиака

По их словам, звезды будут благосклонны к Овнам и Рыбам, пишет SlovoFraza.

Овен

Неделя будет прекрасно подходить для любовных приключений. Одиноким Овнам будет везти в каждый день этой непростой недели. Главное — настроиться на игривую волну и быть позитивными. Этот период может стать для Овнов удачным и в других направлениях. Стоит опасаться лишь четверга и пятницы. 

Рыбы

В любовной сфере у Рыб на этой неделе тишь да гладь. Необходимо уделить побольше времени совместным со второй половинкой развлечениям, просмотру фильмов, покупкам. В среду и четверг финансовые и рабочие дела пойдут вверх. Многие проблемы могут решиться сами собой. Выходные идеально подойдут для отдыха, потому что энергетический фон планет и звезд стабилизируется.

Ранее астролог Марина Скади составила подробный гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #астролог#Гороскоп