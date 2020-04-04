Астрологи рассказали, что сегодня может принести успех трем знакам Зодиака

По мнению астрологов, представители зодиакального круга в субботу легко справятся с делами, требующими решительности и смелости.

4 апреля многие знаки будут чувствовать подъем сил. Это объясняется растущей Луной во Льве.

По мнению астрологов, представители зодиакального круга в субботу легко справятся с делами, требующими решительности и смелости. Удача будет сопутствовать всем при заключении сделок, операциях с недвижимостью. А еще важно уделить внимание физическим нагрузкам, которые в этот день повлияют на здоровье особенно благотворно, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Овен

Овны чувствуют легкое раздражение из-за вынужденного бездействия, однако 4 апреля они смогут найти себе массу приятных дел. Им предстоит разобраться с текущими бизнес-задачами, уделить время семье, а после заняться легкой зарядкой. К концу дня представители знака почувствуют прилив энергии и заметное улучшение настроения.

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Гороскоп на сегодня: Телец

Тельцы обожают продумывать все наперед. Вот и сейчас, благодаря их старательности и находчивости, появится шанс поправить материальное положение. Рассматривайте любые предложения, особенно, связанные с недвижимостью, акциями, ценными бумагами.

Гороскоп на сегодня: Весы

Весы иронично относятся к проблемам, к тому же, у них всегда есть план Б. Вот и сейчас они находятся в выгодном положении, продолжают делать свою работу и получают неплохие деньги. Так держать, а для снятия усталости после насыщенного дня попробуйте йогу.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые найдут свою любовь в апреле.