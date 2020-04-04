Гороскоп на субботу, 4 апреля: что сегодня ждет Овнов, Раков, Стрельцов и другие знаки Зодиака

Настроение в этот день будет изменчиво, а характер – неустойчив.

Гороскоп на субботу, 4 апреля 2020 года, для одних знаков зодиака будет положительным, остальным же придется держать язык за зубами и не ввязываться в споры.

Настроение в этот день будет изменчиво, а характер – неустойчив. Попробуйте не акцентировать внимание на плохих эмоциях, пишет slovofraza.

Овен

Овны Сегодня будут чувствовать полную гармонию с собой и внутренним миром. Однако у некоторых представителей знака может возникнуть апатия к любым делам. Сделать день ярче сможет спортивная нагрузка.

Ваш творческий потенциал сыграет вам на руку, ведь у вас откроется второе дыхание на свершение дел, к которым никак не доходили руки. Для поддержания настроения завершите день интересной книжкой.

Близнецы

День обещает много новых дел, приятных переписок и дружных разговоров. В первой половине дня вас будут ждать приятные новости от родственников. Не забудьте сказать им, что вы любите их и как вам не хватает их объятий.

Рак

В целом день не предусматривает чего-то очень особенного или тревожного. Все будет протекать в привычном для вас русле, впрочем ближе к концу вечера у вас может возникнуть словесная перепалка с руководителем. Будьте уступчивыми и все обойдется.

Лев

Если вы давно хотели сесть на диету, то подходите к этому вопросу разумно и правильно. Не исчерпывайте из себя все силы. Вам необходимо 5-разовое питание, однако меньшими порциями. Сидеть весь день на воде – не вариант.

Дева

Больше слушайте и меньше говорите. Не факт, что доведение вашей правоты сыграет вам на руку. Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого вам не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Весы

День благоприятен для тренировки силы воли и внутренней устойчивости. Астрологи рекомендуют отказаться от сомнительных онлайн-покупок, чтобы не наткнуться на мошенников.

Сегодня ваша энергия будет бить ключом. Вы ворветесь в новый день с новыми силами и амбициями. Ваши старания будут справедливо оценены и в глазах коллег вы сможете вырасти.

Стрелец

Избегайте пустых слов и сплетен за спиной коллег. Результат после перемывания костей будет радовать вас недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

Козерог

В разговоре с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Ваше умение сглаживать острые углы в сложных ситуациях Сегодня не будет давать желаемых результатов, поэтому споры возможны.

Водолей

День подойдет для решения всех дел, которые рядом застоялись в ваших заметках. Попробуйте понемногу все выполнить и почувствуете значительное облегчение от того, что сделали то, к чему так долго не доходили руки.

Рыбы

На работе все будет идти как по маслу. Ближе к вечеру у вас возникнет идея приготовить блюдо, которое вы никогда не делали. Запаситесь чем-то вкусненьким на десерт и хорошим сериалом. Сегодня вы с удовольствием проведете на кухне довольно много времени.