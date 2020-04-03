Астрологи рассказали, кому сегодня может сказочно повезти

По мнению астрологов, везение будет преследовать всех, в большей или меньшей степени.

3 апреля растущая Луна переходит в созвездие Льва. Это сулит огромный рост энергии и бодрость для всех знаков Зодиака.

Львы энергичны и амбициозны. А еще невероятно удачливы, поэтому в их период очень сильно возрастает вероятность выигрыша в конкурсах, лотереях и азартных играх. А если эти занятия не для вас, не расстраивайтесь. По мнению астрологов, везение будет преследовать всех, в большей или меньшей степени, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Скорпион

Вам наверняка повезет в любви, тем более, в последнее время вероятность встретить свою вторую половину высока как никогда. Осмотритесь вокруг, в вашем окружении есть человек, на которого стоит обратить внимание. Даже если роман не перерастет в серьезные отношения, приятные воспоминания вам обеспечены.

Гороскоп на сегодня: Лев

Львам будет везти в финансовых делах. Правда, успех придет не только благодаря удачливости. В последнее время Львы были озабочены увеличением дохода, и кажется, у них все получится. Благодаря неуемному энтузиазму представители этого знака обречены на успех.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Близнецы вполне могут прославиться 3 апреля. И даже если речь идет не о всемирной славе, признание среди коллег и руководства им обеспечено. Упорный труд в сложных условиях не останется незамеченным.

Напомним, ранее астролог составила подробный гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака.