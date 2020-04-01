Гороскоп на 2 апреля для всех знаков Зодиака: астролог назвал счастливчиков и неудачников дня

В четверг лучше промолчать, чем сказать кому-то какое-то грубое слово или пожелать чего-то плохого.

Гороскоп на четверг, 2 апреля 2020 года, предусматривает для многих благоприятный период для планирования и осуществления желаний.

В четверг лучше промолчать, чем сказать кому-то какое-то грубое слово или пожелать чего-то плохого. Следите за своим языком, избегайте ругательств и слов-паразитов, пишет slovofraza.

Овен

Самый простой способ, чтобы получить ответ – задать вопрос. Не забывайте об этом. Не ищите двойного дна: иногда некоторые вещи в жизни именно такие, какими кажутся.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которым сказочно повезет в апреле

Телец

В четверг перед вами откроются новые возможности. У вас выпала прекрасная возможность продолжить движение вперед и сохранить при этом все, что вам так важно и дорого.

Близнецы

Вы не будете знать, в каком направлении вам двигаться дальше. Есть два варианта: стоять в нерешительности или сделать шаг в неизвестность. Во втором случае можно рассчитывать на приятные сюрпризы.

Рак

Внимательно относитесь к своим желаниям. Вероятно, то о чем вы так долго мечтаете, – имеет все шансы осуществиться.

Лев

Смело начинайте завтра новые дела и стройте планы на будущее. Не теряйте веры в себя и получите удовольствие от процесса.

Дева

Помогите завтра тому человеку, которому реально нужна ваша помощь. Это непросто, но постарайтесь держаться подальше от людных мест.

Увлекшись достижением целей, вы и не заметите, как выполните многие задачи, которые поставили перед собой. Хвалите себя за то, что вы не опускаете руки даже в сложных для вас ситуациях.

Скорпион

Отложите тяжелые решения. Вам надо немного отдохнуть и подумать над тем, как вы будете проводить свое время после завершения карантина.

Стрелец

День будет спокойный и интересный. Даже несмотря на то, что вы будете плохо себя чувствовать, вокруг вас все будет способствовать тому, чтобы выполнять все задачи, возложенные на вас на завтра.

Козерог

В четверг Козероги будут обладать особой силой во всех начинаниях. Погружайтесь в дела с головой и ни на что не отвлекайтесь.

Водолей

Этот день будет способствовать накоплению ваших финансов. Вы почувствуете мощный прилив внутренней свободы.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам уделить больше внимания планам на будущее. Сделайте все для того, чтобы реализовать свое давнее желание.