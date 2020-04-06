Розовая Луна 8 апреля: в чем особенность самого большого Суперлуния года

Луна достигнет своей самой низкой орбиты вечером 7 апреля, а максимально яркой она будет в предрассветные часы 8 апреля.

В ночь с 7 на 8 апреля украинцы смогут увидеть самое яркое суперлуние года - так называемую розовую луну. Это будет самая большая полная Луна в году.

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Луна достигнет своей самой низкой орбиты вечером 7 апреля, а максимально яркой она будет в предрассветные часы 8 апреля.

Полная Луна будет видна невооруженным глазом в течение трех дней.

Что такое Суперлуние

Суперлуние - это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты.

Особенность Суперлуния 8 апреля

Суперлуние пройдет в зoдиaкaльнoм coзвeздии Becы. Поэтому почитатели астрологии считают сутки во время полной Луны энергетически мощными. Во время суперлуния лучше отказаться от увольнения, просьб к начальству, отдыха, командировок и начала новых дел - велик риск финансовых потерь. Лучше провести день за обыденными делами и решением старых задач.