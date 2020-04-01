Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака: кого сегодня ждет невероятное везение, а кого - неудачи

В эти сутки не стоит лениться действовать на полную мощность.

Гороскоп на среду, 1 апреля 2020 года, предусматривает противоречивый день. Развитие событий в первый день месяца во многом будет зависеть от предварительно принятых решений.

В эти сутки не стоит лениться действовать на полную мощность. Сегодня может удаться сделать важное дело, пишет slovofraza.

Овен

Овны сегодня будут продуманными, серьезными и очень занятыми. Причем касаться это может и тех, кто сейчас сидит без работы. Лучше сосредоточить свои мысли на настоящем и не гнаться за будущим.

Телец

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Возможна потеря контроля над многими делами, особенно в вопросе работы. Не нужно принимать все обвинения на себя и единолично за все отвечать. Не помешает найти занятия для расслабления.

Близнецы

Этот день может стать выходным от напряжения и тревоги. Сегодня вероятны ситуации, в которых вы вернете доверие к кому-то из ваших близких или знакомых, простите и примиритесь. Не делайте ничего силой, зато сотрудничайте и доходите до консенсуса.

Рак

Сегодня Раки будут проявлять смелость и упорство, а потому неблагоприятные обстоятельства их не поколеблют. Вероятно, вам придется принять вызов. Наверняка вы получите хорошие новости по поводу решений, которые вы приняли раньше.

Лев

День, вероятнее всего, будет активным. Ваши дела могут задать вам темп. Сегодня вы можете оказаться в ситуациях, которым будет характерен интенсивный обмен информацией или знаниями. Ищите креативные решения проблем.

Дева

На Дев могут навалиться лишние обязанности и, возможно, вам придется поработать сверхурочно. Многим, наверное, не хватит времени для выполнения собственных дел. Будьте спокойны и держите свои границы под контролем.

Неожиданное событие может потребовать вашего немедленного внимания. Вам могут угрожать конфликты, поэтому не вдавайтесь в темы, которых не хотите обсуждать.

Скорпион

1 апреля может возникнуть немало профессиональных разговоров. В решениях, откажитесь от сомнений и сконцентрируйтесь на возможностях, которые возникают.

Стрелец

Непоколебимость или чрезмерное предсказание в финансовых вопросах могут сработать против вас. Возможно, вас будут беспокоить страхи по поводу потери финансовой стабильности. Умные решения могут увеличить доход.

Козерог

В этот день Козероги могут столкнуться с неизбежными изменениями. Независимо от того, какие изменения произойдут в вашей жизни сегодня, в будущем они окажутся полезными.

Водолей

Непредвиденный ход событий может огорчить Водолеев сегодня. Вероятны провалы в планах. Впрочем, уравновесит неудачи опыт, который впоследствии удастся применить как нельзя лучше.

Рыбы

В эти сутки на отношения Рыб могут ждать испытания. Вы можете конфликтовать с близким вам человеком, а одной из причин ссор могут стать обвинения против вас. Не оставайтесь наедине со своими проблемами.