Календарь стрижек на апрель 2020: когда лучше сделать новую прическу

УНИАН подготовил для вас список дней, когда смена прически пойдет лишь на пользу.

По мнению астрологов, то, во время какой лунной фазы вы делаете стрижку, оказывает прямое влияние на состояние волос в дальнейшем. И подстроив поход к парикмахеру на определенную дату, вы сможете скорректировать состояние своих волос.

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Так, если сделать стрижку во время растущей Луны, то волосы будут расти намного быстрее, чем после стрижки при убывающей Луне. Если вы часто любите менять прически, вам просто необходимо, чтобы ваши волосы быстро отрастали. В этом случае для стрижки лучше подобрать дату, когда растущая Луна находится в I или во II четверти. Если же вы, наоборот, не любите часто посещать салон парикмахерской, подберите день, когда Луна стареет.

УНИАН подготовил для вас список дней, когда смена прически пойдут лишь на пользу.

Лунные фазы на апрель 2020

1-я четверть - 1 апреля 2020

Полнолуние - 8 апреля 2020

3-я четверть - 15 апреля 2020

Новолуние - 23 апреля 2020

Благоприятные дни для стрижки в апреле 2020 года: 4, 6, 9-12, 16, 18-21, 23, 24, 26, 28 апреля.

Благоприятные дни для окраски волос в апреле 2020 года: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11-13, 15, 18-21, 23, 24, 29 апреля.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в апреле 2020 года: 1, 4, 5, 9-12, 14, 16, 17, 19, 22, 28 апреля.

Лунный календарь стрижек на апрель 2020