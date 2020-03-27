Гороскоп на 28 марта: что ждет Весов, Раков, Скорпионов и другие знаки Зодиака

В субботу многим захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни.

Гороскоп на субботу, 28 марта 2020 года, предусматривает богатый возможностями день. Есть высокие шансы получить максимум от суток.

В субботу многим захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни. Время будет щедрым на разного рода подсказки, которые помогут воплотить желаемое в реальность. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.

Овен

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Вложите время в планирование долгосрочных заработков. Умерьте необходимость быть первым во всех видах деятельности завтра. Роль лидера вам подходит, но завтра ваша активность может наткнуться на сопротивление.

Телец

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – завтра время взяться за дело. Благодаря поддержке других вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Близнецы

Хорошо подготовьтесь к вызовам, которые стоят перед вами. И хотя всегда можно найти себе оправдание – звезды советуют завтра больше не лениться!

Рак

Завтра вероятен конфликт с человеком, с которым у вас обычно был хороший контакт. Есть шансы, что вы недавно заметили существенные изменения в его поведении и не удержитесь, чтобы упрекнуть его из-за них. Помните, что вы не сможете забрать ваши слова обратно.

Лев

Звезды советуют переосмыслить ваше самовосприятие. Вы достигли определенного успеха и вправе гордиться собой. Это стоило вам больших усилий – не стесняйтесь поблагодарить себя.

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Дева

Вечером у вас накопится неиспользованная энергия. Используйте ее для активного отдыха. Творческие дела также будут удаваться хорошо.

Весы

Звезды советуют не пренебрегать здоровьем: не поленитесь приготовить себе полезное блюдо и найти время на спорт. Помните, что здоровый ум в здоровом теле.

Скорпион

Вместо того, чтобы говорить, сосредоточьтесь на работе и наблюдениях. Благодаря этому вы заметите много зависимостей, которые помогут вам улучшить результативность. Тщательное наблюдение предоставит вам много полезной информации, которую вы вскоре сможете использовать в свою пользу.

Стрелец

Вы ожидаете большие изменения в своей жизни, но помните, что они не придут сами собой. Пришло время составить точный план действий. Вы точно знаете, какую цели хотите достичь, и теперь вам следует определиться, как вы это сделаете.

Козерог

Любите жизнь, даже если она не идеальна. Звезды помогут увидеть несколько положительных моментов в вашей жизни, на которые вы раньше не обращали внимания.

Водолей

Завтра можно ожидать большую дозу позитивной энергии. Проблема, которая вас беспокоит несколько дней, вдруг станет мелочью. Посмотрев на эту ситуацию с другой стороны, вы увидите, что все было не так уж и просто с самого начала.

Рыбы

Если вы не возьмете себе себя же в союзники, вы вряд ли будете двигаться вперед. Развитие требует работы над собой и в гармонии с собой.