Суточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли.

Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какая фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий. Календарь лунных дней также поможет вам определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

Читайте такжеАстрологи рассказали, жизнь каких знaков Зoдиaкa кардинально измeнится в пocлeднюю нeдeлю мapтaСуточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.

При этом почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния.

Итак, давайте ознакомимся с благоприятными датами, которые ждут нас в этом месяце.

Лунный календарь на апрель 2020 - благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря - это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.

Самые благоприятные лунные дни в апреле: 2-3, 6, 13-14, 23-25, 29 апреля.

Лунные фазы на апрель 2020

1-я четверть - 1 апреля 2020

Полнолуние - 8 апреля 2020

3-я четверть - 15 апреля 2020

Новолуние - 23 апреля 2020

Лунный календарь на апрель 2020