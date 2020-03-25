Гороскоп на 26 марта: что ждет завтра Тельцов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака
Астрологи составили гороскоп на четверг, 26 марта.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
Чтобы избавиться от плохого самочувствия, поспите и держитесь на расстоянии от стрессов.
Телец
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Относитесь к чужим недостаткам терпеливо, однажды и вам понадобятся чужое снисхождение.
Близнецы
Попробуйте взглянуть на мир иначе, чтобы найти ответ на интересующий вас вопрос.
Рак
Общение в этот день не принесет вам ничего хорошего, в идеале вам следует закрыться в комнате и заняться своими делами.
Лев
Деловые переговоры пройдут хорошо, да и на будущего работодателя вам удастся произвести хорошее впечатление.
Дева
Из-за плохого настроения вы завтра можете спровоцировать ссору на ровном месте, а потом об этом пожалеете.
Весы
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Не ввязывайтесь завтра в конфликты, которые вас не касаются, иначе и сами расстроитесь, и людям не поможете.
Скорпион
Подвернется возможность откровенно поговорить о своих проблемах с человеком, которому можно доверять.
Стрелец
Вам везет во всех сферах жизни, подходящее время, чтобы рискнуть и выиграть.
Козерог
Негативные эмоции могут стать катализатором продуктивной работы, если вы сумеете направить их в правильное русло.
Водолей
В первой половине дня велика вероятность обидеть кого-то из близких, чтобы уже вечером попросить прощения.
Рыбы
Не отступайте от плана работы, который вы сами или начальство утвердили.