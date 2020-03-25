Астрологи назвали знаки Зодиака, которые чаще других выигрывают в лотерею

Астрологи выделяют лишь несколько Знаков Зодиака, которым везет в лотерею больше, чем другим.

Лотерея - это самая лучшая проверка на удачу. Астрологи выделяют лишь несколько Знаков Зодиака, которым везет в лотерею больше, чем другим. Если вы относитесь к ним, возможно, вам стоит попробовать свои силы.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

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Овнам очень часто улыбается удача в каких-то случайных ситуациях. Лотерея не станет исключением, поэтому им стоит попробовать свои силы в этой простой, но не всегда выигрышной игре. Причиной большой удачи Овнов является тот факт, что они всегда подходят к любым делам с оптимизмом, который и является одним из факторов удачи. Люди, которые думают всегда о хорошем, чаще других забирают достойный выигрыш.

Рак

Раки сами по себе не любители рисков, поэтому они играют в лотереи крайне редко. Астрологи утверждают, что зря, ведь госпожа фортуна очень любит Раков. Эти люди могут не играть никогда в лотерею, но потом купить билетик и получить максимальный выигрыш. Согласно исследованиям астрологов, около 30 % людей, которые выигрывают приятную сумму в лотерею уже с первого раза, — Раки. На зло окружающим больше всего везет тем Ракам, которые уже обладают неплохим состоянием или приличными доходами. Деньги сами к ним липнут.

Весы

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Весы — это люди, которые чаще остальных верят в магическую силу удачи. Они крайне суеверны, поэтому время от времени им улыбается фортуна. В лотереи Весы играют немного чаще других людей, удача помогает им довольно часто выигрывать небольшие суммы. Назвать Весов баловнями судьбы нельзя, но они действительно везунчики. Их вера в госпожу удачу помогает им не только выигрывать в лотерею, но и встречать на своем пути нужных людей, предсказывать ход некоторых событий и так далее. Также у Весов невероятно мощная интуиция, которая тоже может играть свою важную, но не всегда заметную роль.

Водолей

Водолеи не любят лотереи, потому что предпочитают более реальные виды заработков. Тем не менее, история знает несколько людей, которые смогли обмануть лотерею благодаря своему уму. Астрологи утверждают, что примерно половина этих людей была рождена под Знаком Водолея. Они очень любят разгадывать загадки, поэтому им чаще, чем остальным приходило в голову попробовать разгадать схему работы лотереи. Водолеи любят вызовы и любят быть первопроходцами в чем-либо, поэтому именно им первым в голову пришла безумная идея разгадать работу лотерейного алгоритма.