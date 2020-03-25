Астрологи назвали три знака Зодиака, на которых свалится неожиданное богатство в апреле

Скорпионов в апреле 2020 поджидает неожиданное получение денег.

Появился финансовый гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Рак

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Рак станет более независимым в материальном плане человеком. В апреле 2020 появится склонность к накоплениям, вплоть до жадности. Однако ваша практическая устремленность позволит вам приобрести престиж через деньги.

Дева

Дев ждут деловые связи, позволяющие существенно поправить материальное положение. Вы сможете использовать свое обаяние для достижения корыстных целей. В апреле 2020 про вас можно сказать, что деньги идут к деньгам.

Скорпион

Скорпионов в апреле 2020 поджидает неожиданное получение денег. При этом вы будете как будто оторваны от реальности – в порыве к богатству, комфорту и роскоши проявится ваше непостоянство и странные вкусы.