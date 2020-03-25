Гороскоп на 25 марта: что ждет сегодня Близнецов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

Появились прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на среду, 25 марта.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Даже на карантине вы продолжаете активно работать, однако организму нужен отдых!

Телец

Сегодня вы сможете достигнуть существенных высот, если займетесь умственным трудом и своим развитием.

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Близнецы

Есть смысл до обеда не работать активно, чтобы сэкономить энергию для подвигов вечером.

Рак

Распределите свои ресурсы таким образом, чтобы не делать несколько дел в один момент.

Лев

Если вы сегодня позволите в себе сомневаться, перспективная возможность может отойти кому-то более решительному.

Дева

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Звезды советуют вам уделить внимание профессиональным предложениям, они могут быть перспективными!

Весы

Подвиги сегодня противопоказаны, как профессиональные, так и личные.

Скорпион

Излишняя болтливость сегодня может обернуться против вас, следите за сказанными словами и за тем, кто их слышит.

Стрелец

Хорошее самочувствие вам помогут сохранить умеренные физические нагрузки и любимый сериал.

Козерог

Судьбоносной может оказаться встреча с человеком из вашего прошлого, который недавно снова вернулся.

Водолей

Если сегодня вы решите помириться с человеком, которого обидели, все завершится отлично. Ваши извинения примут с радостью.

Рыбы

Постарайтесь уделить внимание повышению своих профессиональных навыков, такие временные инвестиции окупятся.