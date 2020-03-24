Новолуние 24 марта: что можно и нельзя делать в этот день

Новолуние - необычное время, приносящее перемены, которые обнуляют неудачи и старые счеты, помогают начать жизнь с чистого листа. В марте это будет особенно важно.

Новолуние в марте состоится 24 числа во вторник под эгидой нетерпеливого Овна. Как известно, Овен усиливает пробивные способности, напор и решительность. И в момент обновления Луны этот Знак повлияет не только на нас, но и на происходящие события, которые начнут сыпаться в хаотичном порядке.

Астрологи полагают, что это энергетически мощное время отлично подходит для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, провести работу над собой и начать что-то новое. При этом важно оставить весь негатив в прошлом, простить старые обиды и настроиться на позитив, чтобы Луна услышала ваши мечты и помогла их реализации, пишет slovofraza.

Новолуние в марте: что можно делать

Читайте такжеНоволуние 24 марта: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

Самое главное, чем можно заняться в это Новолуние, - это разобрать «затянувшиеся» дела и наметить новые планы. Можно смело браться за самые сложные и трудоемкие процессы. Велик шанс того, что результат не просто порадует, но и превзойдет все ожидания. Кроме того, эксперты советуют не растрачивать силы по мелочам, а заняться чем-то важным и серьезным. Покровительство Овна придаст сил и уверенности даже тем, кто недооценивает себя или слишком скромничает.

Новолуние в Овне - отличный момент для решения личных проблем. Во вторник судьба подарит уникальный шанс наладить частную жизнь, разрешить конфликты и забыть прошлые обиды. Особый успех ждет в сфере карьеры и денег, особенно если удастся раздать все накопившиеся долги. Удача будет сопутствовать и в поисках новой работы, при решении вопросов прибавки к зарплате и продвижении по карьерной лестнице.

Люди, чья работа связана с творчеством, могут ощутить удивительный прилив сил и вдохновения. Если грамотно воспользоваться синергией Новой Луны и Овна, то успех не заставит себя долго ждать. В общем и целом день Новолуния биоэнергетики не советуют проводить пассивно: даже если у вас нет планов, то стоит уделить время небольшим добрым делам. Энергия добра обязательно вернется сторицей и принесет удачу в будущих начинаниях.

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которые встретят свою любовь в апреле

Поддержать здоровье в Новолуние 24 марта помогут духовные практики и легкие физические упражнения. Лучше отдать предпочтение короткой прогулке в парке, небольшой пробежке, езде на велотренажере. Вечер полезно завершить медитацией спокойствия и благодарности. Чаще всего сны в Новолуние считаются вещими, а если загадать желание, то получите хорошие шансы его исполнить.

Что нельзя делать 24 марта

Категорически не рекомендуется озвучивать свои страхи и сомнения. Закон бумеранга в такой день работает как часы, а мысли часто материализуются. Астрологи советуют следить за своим настроением и не допускать, чтобы нерешительность и тревога сыграли с вами злую шутку. Только положительный настрой поможет приблизиться к успеху.

Астрологи предостерегают от принятия поспешных решений, особенно если они связаны с заключением крупных сделок или подписанием важных договоров. Не нужно слепо доверять интуиции и своим чувствам. Трезвый смысл и рассудительность помогут не ошибиться в выборе и избежать рисковых авантюр.

Не стоит ссориться и выяснять отношения с окружающими. Все негативные эмоции, которые вы испытаете 24 марта, будут притягивать неприятности в ближайшие недели или даже месяцы. Также специалисты предупреждают об угрозе попасть под влияние энергетического вампира. Лучше избегать общения с агрессивными и неприятными людьми.

Рекомендуется отказаться от алкоголя, по крайней мере в больших дозах. Происходит перестройка, и вокруг будет сплошной хаос. Будет поступать много разношерстной информации, а также дел, которые потребуют участия и внимания. Не стоит расфокусировать его. Сейчас важно ухватиться за перемены, подключиться к потоку новостей и подсказок свыше.