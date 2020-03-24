Астролог назвала неожиданные последствия коронавируса

Астрологи предрекали, что 2020 год будет турбулентным, очень сложным, в этом году произойдет шесть затмений, что на два затмения больше обычного, это бывает очень редко.

Астролог Анжела Перл спрогнозировала, к каким глобальным последствиям может привести пандемия коронавируса.

Об этом астролог сообщила на своем YouTube-канале, передает golos.ua.

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По ее словам, все астрологи «знали», что 2020 год будет турбулентным, очень сложным, в этом году произойдет шесть затмений, что на два затмения больше обычного, это бывает очень редко. На сложности года скажется и то, что некоторые планеты «завершают свой цикл». Финансовый кризис уже наступил. А. Перл предсказала волну банкротств и появление новых миллионеров, поскольку то же соединение планет, которое вызвало коронавирус, называют «аспектом миллионеров».

Согласно прогнозу А. Перл, многие люди разбогатеют во время пандемии коронавируса.

Женщина с уверенностью заявила, что коронавирус заложит новый порядок жизни на много лет вперед.

«Кто-то потеряет все и обанкротится, кто-то обогатится», - предрекла астролог.

По словам А. Перл, в конце сентября возможна вторая вспышка коронавируса, которая продлится до конца года.

«Используйте время летом, я думаю, что границы между странами летом будут открыты», - подытожила астролог.