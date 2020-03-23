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Гороскоп на 24 марта: что ждет завтра Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

17:00, 23 марта 2020
Астрология
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Появился гороскоп на 24 марта / фото slovofraza.com

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Сегодня ваши усилия, направленные на то, чтобы доказать начальству собственные возможности, могут остаться незамеченными.

Телец

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Существует не только ваша личная свобода, но и свобода окружающих, подумайте об этом, прежде чем пытаться кому-то объяснить, как надо поступать.

Близнецы

Составляя план дел на день, прислушайтесь к своей интуиции, чтобы выбрать правильное направление!

Рак

Не думайте о плохом, не только себе настроение испортите, но и неприятности в свою жизнь позовете.

Лев

Чтобы действительно отдохнуть, звезды советуют вам кардинально сменить сферу деятельности во вторник.

Дева

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Заниженная самооценка может помешать вам достигнуть желаемого, избавляйтесь от привычки себя критиковать.

Весы

Вы сегодня будете очень напряжены, однако ссориться и скандалить не выход.

Скорпион

Гоните от себя желающих поболтать “просто так”, вам сейчас нельзя отвлекаться от важного дела.

Стрелец

Переоценка ценностей может привести вас к революционным выводам.

Козерог

Ничего в этот день не подписывайтесь, а деловые переговоры ведите в совещательном русле, так будет лучше!

Водолей

Присмотритесь ко снам, проанализируйте их, чтобы выйти победителем из некой жизненной ситуации.

Рыбы

Не берите деньги в руки, чтобы не столкнуться с убытками, очень опасный для финансов день.

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