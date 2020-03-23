Гороскоп на 24 марта: что ждет завтра Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

Появились прогнозы астрологов для представителей каждого знака зодиака.

Астрологи составили гороскоп на вторник, 24 марта.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Сегодня ваши усилия, направленные на то, чтобы доказать начальству собственные возможности, могут остаться незамеченными.

Телец

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Существует не только ваша личная свобода, но и свобода окружающих, подумайте об этом, прежде чем пытаться кому-то объяснить, как надо поступать.

Близнецы

Составляя план дел на день, прислушайтесь к своей интуиции, чтобы выбрать правильное направление!

Рак

Не думайте о плохом, не только себе настроение испортите, но и неприятности в свою жизнь позовете.

Лев

Чтобы действительно отдохнуть, звезды советуют вам кардинально сменить сферу деятельности во вторник.

Дева

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Заниженная самооценка может помешать вам достигнуть желаемого, избавляйтесь от привычки себя критиковать.

Весы

Вы сегодня будете очень напряжены, однако ссориться и скандалить не выход.

Скорпион

Гоните от себя желающих поболтать “просто так”, вам сейчас нельзя отвлекаться от важного дела.

Стрелец

Переоценка ценностей может привести вас к революционным выводам.

Козерог

Ничего в этот день не подписывайтесь, а деловые переговоры ведите в совещательном русле, так будет лучше!

Водолей

Присмотритесь ко снам, проанализируйте их, чтобы выйти победителем из некой жизненной ситуации.

Рыбы

Не берите деньги в руки, чтобы не столкнуться с убытками, очень опасный для финансов день.