Новолуние 24 марта: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

В этот день активизируются кармические вопросы. Увеличивается количество производственных конфликтов, разговоров на повышенных тонах. У многих возникает желание справиться одним махом со всеми делами, копившимися в течение лунного месяца.

Сегодня, 24 марта Новолуние пройдет в 11:28 в знаке Овна - Луна входит в Овен и соединяется с Солнцем и негативной кармической точкой Черной Луной.

В этот день активизируются кармические вопросы. Увеличивается количество производственных конфликтов, разговоров на повышенных тонах. У многих возникает желание справиться одним махом со всеми делами, копившимися в течение лунного месяца. Сатурн, планета норм, правил и ограничений, перешел в знак свободы – в Водолей, что приносит важные социальные изменения. УНИАН расскажет, что еще ожидать от новой луны.

Новолуние в марте: когда, дата

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На дату 24.03.2020 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 24.03.2020 в 11:30)». Это 30 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 06:58, а закат в 18:44.

Особенность мартовского новолуния

Луна во время новолуния 24 марта будет находиться в знаке Овен. Это время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Очень велика вероятность разного рода конфронтации, которая может закончиться несчастным случаем. Следует остерегаться огня и острых предметов.

24 марта 2020 года - 30 лунный день. День подведения итогов, завершения дел. Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более благоприятное для этого время.

Если вы испытываете тягу к общению, то лучше проведите время с близкими родственниками или старыми партнерами, способными дать правильный совет и оказать моральную поддержку. Очень полезно покаяние в грехах прошлого и прощение обидчиков.

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Овен: гороскоп на 24 марта 2020 года

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Завтра Овну будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у него на лице. Больше того, Овен и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Овна завтра практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!

Телец: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра Телец способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Телец будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг.

Близнецы: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра любознательность Близнецов не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Близнецам давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу – звезды гороскопа советуют Близнецам воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, они не останутся внакладе, ведь их любопытство в итоге будет удовлетворено.

Рак: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра Рак способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же – мысли Рака будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Раку удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

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Лев: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра Лев будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Лев будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: завтра его коммуникационные способности и чувство юмора будут на высоте.

Дева: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра Дева будет настроена жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ней какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение она способна превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Деву в таком поведении, – ее искренность: затевая спор, она верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Весы: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра лучшей музыкой для ушей Весов станет иностранная речь! Она напомнит им, что есть далекие страны, в которых они еще не бывали, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют завтра Весам подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Весам смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Скорпион: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра звезды гороскопа советуют Скорпиону отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это завтра Скорпион способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Стрелец: гороскоп на 24 марта 2020 года

Звезды гороскопа в этот день наделяют Стрельца спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что завтра он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Козерог: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра Козерог, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Например, приготовить что-нибудь сногсшибательное – завтра у Козерога получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Водолей: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра страсть Водолея к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Водолей будет изобретателен на этот счет. Завтра он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Рыбы: гороскоп на 24 марта 2020 года

Завтра день склоняет Рыб к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат им вариантов поразвлечься, в Рыбах проснется талант организатора. Ссамое лучшее, что могут они сделать завтра, – это провести время с тем, кого любят.

Гороскоп подготовлен по материалам сайта "1001 гороскоп".

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