Астрологи назвали главных счастливчиков апреля 2020

Aпpeль 2020 года для мнoгиx зoдиaкaльныx пpeдcтaвитeлeй oкaжeтcя вecьмa непростым и не сильно пpoдуктивным месяцем.

Aпpeль 2020 года для мнoгиx зoдиaкaльныx пpeдcтaвитeлeй oкaжeтcя вecьмa непростым и не сильно пpoдуктивным месяцем.

Ho астрологи тaкжe нaзoвут 4 знaкa зoдиaкa, кoтopым пoвeзeт в это время, пишет slovofraza.

Овен

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У Овнов открываются новые возможности, появляются новые пути для решения важных вопросов. Самое главное — у них будет много финансовой удачи, но вместе со всем этим появятся и новые недоброжелатели, причем часто их действия будут скрытыми, незаметными. В остальном второй месяц весны будет очень позитивным и спокойным. Лучше не рисковать и не начинать новых дел. Астрологи советуют как можно чаще прибегать к помощи интуиции, не слушая советов окружающих. Только самые близкие и преданные люди могут дать здравую оценку происходящему и быть максимально открытыми с Овнами.

Дева

Апрель — идеальное время для новых начинаний, получения новых знаний, изучения иностранных языков. Можно смело отправляться в путешествия, в командировки. Не стоит отворачиваться от близких и друзей, которым понадобится помощь. Вторая декада будет идеальной для творческой работы. В самом начале месяца судьба может помочь одиноким Девам встретить человека, в которого они влюбятся без памяти. Торопить события в амурных делах эксперты не рекомендуют. В конце апреля звезды и планеты войдут в диссонанс, из-за чего могут начать чаще проявляться худшие черты характера представителей этого Знака. Придется бороться с самими собой.

Козерог

У Козерогов начинается период, когда можно силой слова и мысли изменить будущее и настоящее. Энергетика этих людей резко поднимется в первых числах апреля и пробудет в таком состоянии до середины третьей декады. Полезными будут встречи с людьми, обмен опытом, знакомства, романтика. Астрологи не советуют проводить время в уединении. В первые несколько дней апреля и в его самом конце Козероги могут столкнуться с недопониманием со стороны близких людей. Также у них могут появиться новые враги и недоброжелатели. Придется проявлять больше гибкости, чтобы не допускать обид. Поссориться будет очень легко, а вот помириться уже сложнее.