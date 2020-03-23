Гороскоп на сегодня: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – испытания

Астрологи советуют в этот понедельник быть внимательными и собранными, чтобы не наделать ошибок.

Гороскоп на понедельник, 23 марта, по своему эмоциональному фону, мягко говоря, не слишком благоприятный день. Апатия, раздражительность, замедленная реакция – все это может не лучшим образом сказаться на деловой активности. Принятие важных решений противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.

Звезды рекомендуют быть внимательнее и более собранными, чтобы не наделать ошибок, пишет 1001goroskop.

Овен

От Овна бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Между словами «хочу» и «могу» у него лежит пропасть, которую у Овна не будет сил преодолеть. Так что Овну ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему расслабиться и плыть по течению: сегодня решает не он, решают за него.

Телец

Фантазия Тельца заработает на пятерку с плюсом! Особенно если ее подстегнут обстоятельства, требуя от Тельца быстрых и нестандартных решений. Поэтому для самого же Тельца лучше, если жизнь сегодня поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Телец имеет шанс превзойти самого себя!

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Близнецы

Сегодня не лучший день для Близнецов: слишком многое их может раздражать и выводить из себя. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Близнецы будут недовольны не только другими, но и самими собой. Только собрав в кулак всю свою волю, они смогут заставить себя выполнять элементарные обязанности - и то будут делать это без фанатизма, кое-как.

Рак

Раку может казаться, что окружающие издеваются над ним - настолько неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. Он будет умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Рака будет ужаснее атомного взрыва!

Лев

Сегодня достижения Льва будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, однако, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Льва. Если он выберет позитив, то способен будет творить чудеса!

Дева

Деве будет трудно стряхнуть с себя дремоту! День склоняет Деву к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделанием. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика сегодня ей не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Весы

Весы будут находиться в режиме строгой экономии - это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. Они могут чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом скажется на их мыслях и делах. Как бы Весы не старались, у них все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Скорпион

Скорпион будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-либо мероприятия. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.

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Стрелец

Стрелец будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. Все то, к чему Стрельцу захочется приложить руку, окажется под ударом. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы - день предоставляет Стрельцу отличным поводом отдохнуть.

Козерог

Активность Козерога будет не всегда уместна - ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатны методы решения проблем могут нанести Козерогу вред. Чтобы этого не произошло, ему следует снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Водолей

День может не лучшим образом сказаться на фигуре Водолея: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Водолею хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Рыбы

День наделяет Рыб огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, а если нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит, как будет складываться ситуация вокруг Рыб. Если им нужно совершить трудовой подвиг, Рыбы почувствуют в себе первобытную силу, будто внутри у них проснулся настоящий вулкан!