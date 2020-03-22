Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в апреле крупно повезет

Все свои мечты и идеи во второй весенний месяц смогут реализовать четыре знака Зодиака.

Апрель 2020 года для многих зодиакальных представителей будет довольно непростым и не очень продуктивным месяцем.

Но астрологи выделяют 4 знаки Зодиака, которым повезет в это время, пишет Slovofraza.

Близнецы

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В апреле Близнецы можно считать настоящими счастливчиками, так как судьба позволит реализовать любое их желание. Правда, есть условие: осуществить можно только что-то одно. Поэтому c первого апрельского дня Близнецам нужно сосредоточить внимание на чем-то одном. Им стоит думать о желаемом так, будто оно у них уже есть. Кроме того, судьба на протяжении месяца будет забрасывать Близнецов приятными сюрпризами.

Дева

Апрель спешит воплотить в жизнь то, чего Девы желают всей душой уже давно. Есть шанс встретить родную душу и создать семью, познакомиться с влиятельным деловым человеком и открыть собственный бизнес или получить повышение и улучшить материальное положение. Все возможно, но только при одном условии: следует отказаться от сомнений. И апрель позволит значительно улучшить жизнь.

Весы

Апрельские дни позволят реализовать самую заветную мечту Весов. Астрологи уверяют, что судьба создаст благоприятные обстоятельства. Весам нужно только уловить этот момент и вовремя начать действовать. Причем этот месяц может превратиться для Весов в настоящую белую полосу. По сути, они настроятся на достижение замысла, а параллельно это подтолкнет к цепочке благоприятных событий, которые улучшат их существование.

Рыбы

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В апреле Рыбы получат возможность реализовать свои идеи. Астрологический прогноз делает их более активными, инициативными и решительными. Рыбы превратят фантазию в конкретную цель и начнут осваивать нужные навыки для ее достижения. В итоге, они не только получат желаемое, но и закалят характер, станут более самостоятельными и получат удовольствие от процесса.