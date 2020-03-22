Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет удача в конце марта

Успех и везение в третью декаду марта будет сопровождать представителей четырех знаков Зодиака.

Гороскоп на март говорит о том, что первый весенний месяц станет сложным периодом. Однако этот месяц будет очень насыщенным, богатым на события и информацию, и у многих представителей зодиакального созвездия произойдут кардинальные изменения во всех сферах жизни.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака третья декада марта принесет невероятное везение и удачу во всех начинаниях, пишет "РБК-Украина".

Телец

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В конце марта Тельцы сделают свой окончательный выбор в личной жизни, и этот выбор станет правильным. Период благоприятен для того, чтобы завершить старые конфликты и проявить свой профессионализм. Последние дни месяца принесут Тельцам немало приятных сюрпризов, а любовный партнер очень оригинально удивит. Наиболее удачными станут 23 и 28 марта.

Близнецы

Астрологи советуют представителям этого знака дерзать и не останавливаться, потому что в конце марта Меркурий будет полностью на их стороне. Удача и везение ждет во всех начинаниях, связанных с финансами, можно инвестировать средства. В небольших неурядицах придут на помощь верные друзья. В последние дни, если позволит ситуация в стране, стоит отправиться в гости к друзьям в другой город. Удачные дни – 29 и 31 марта.

Лев

Третья декада марта обещает Львам получение желаемого, но астрологи рекомендуют не спешить с выводами. С финансами будет все в порядке и можно запланировать себе дорогую покупку. Последние дни месяца не стоит проводить в одиночестве, благоприятными станут приемы гостей, важные деловые знакомства, планирование торжества и даже переезд. Самые удачные дни – 25, 29 и 30 марта.

Скорпион

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Третья декада месяца станет позитивным периодом для творческих Скорпионов. Появится много шансов, чтобы проявить себя или заработать приличную сумму денег. Самое время использовать технические новинки и интернет. Тем, кто находится в отношениях – светит веселенькая авантюра вместе с партнером. Астрологи советуют быть открытыми в своих чувствах и эмоциях – это все вознаградится сполна. Самые удачные дни – 27 и 28 марта.