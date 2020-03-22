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Астрологи рассказали, для кого сегодняшний день будет благоприятным

03:29, 22 марта 2020
Астрология
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Астрологи рассказали, для кого 22 марта будет благоприятным / фото pixabay.com

Астрологи считают, что 22 марта стоит заняться рутинными делами, не требующими большой концентрации внимания. Лунные Рыбы располагают к неспешному времяпрепровождению и совсем не способствуют излишней активности. Устройте небольшую уборку дома или приготовьте легкий ужин для семьи, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Целый день вы будете в приподнятом настроении. Позитивные мысли наконец сменили суматоху будней, а значит настало время отдыха. Обязательно уделите пару часов себе - устройте небольшой сеанс СПА на дому или просто посмотрите романтическую комедию, не отвлекаясь ни на что.

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Гороскоп на сегодня: Дева

Девы обязательно найдут себе занятие даже во время отдыха. Вот и сейчас у них найдется масса неотложных дел по дому. Уже к вечеру жилище будет сиять, а Девы почувствуют покой, умиротворение, а еще бесконечную гордость за себя. Словом, день будет замечательным.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

22 марта Близнецам стоит быть предельно аккуратными с электроприборами, а в остальном сложностей не предвидится. Вас ждет много телефонных звонков родне, беседы с домочадцами и интересный фильм ближе к вечеру.

Напомним, 20 марта начался новый астрологический год. Астрологи рассказали, чего ждать от него разным знакам Зодиака.

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